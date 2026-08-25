NVIDIA-Zahlen rücken näher: DAX-Anleger wagen vermehrt Zukäufe - 26.000er-Marke bleibt im Fokus

DAX aktuell

25.08.26 09:03 Uhr

Der DAX zeigt sich heute freundlich. Die Zahlen von NVIDIA am Mittwoch und das US-Notenbankertreffen am Freitag dürften in dieser Woche Impulse weitere setzen.

• Negative asiatische Börsen und Unsicherheiten im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada sowie Zweifel an KI-Investitionen belasten die Stimmung, während der DAX zuletzt Rekordhochs im August erreichte.

• Die kommende Woche wird für den DAX herausfordernd, da wichtige Ereignisse wie Nvidia-Zahlen, Sanktionen gegen den Iran und das Jackson Hole-Notenbanktreffen die Märkte beeinflussen könnten.

• Der DAX startete leicht im Minus bei etwa 26.091 Punkten und schloss mit einem minimalen Minus von 0,11% bei 26.106 Punkten, wobei er sich im Tagesverlauf nahezu auf diesem Niveau hielt.

Am Dienstag stieg der DAX mit einem Plus von 0,38 Prozent auf 26.206,01 Punkte in den XETRA-Haupthandel ein.

Werbung

NVIDIA-Zahlen rücken näher

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften auch am Dienstag vor womöglich wegweisenden Ereignissen im weiteren Wochenverlauf vorsichtig bleiben. Dazu zählen NVIDIA-Quartalszahlen am Mittwoch und Signale zur US-Geldpolitik, wenn am Freitag Fed-Präsidenten Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole spricht. Von den NVIDIA-Zahlen und vor allem dem Ausblick des Konzerns erhoffen sich Anleger Aufschluss darüber, ob die Nachfrage die massiven Investitionen in den KI-Ausbau rechtfertigt. Vorsichtshalber trennen sich die Investoren von Technologiewerten, besonders mit KI-Bezug. Sie folgen damit den negativen US-Vorgaben.

Iran-Krieg entwickelt sich zum Wirtschaftskrieg

Im Iran-Krieg signalisierte die US-Regierung am Vorabend den Wandel hin zu einem "Wirtschaftskrieg", bei dem Teheran komplett von der Weltwirtschaft isoliert werden soll. Im Verlauf des US-Handels, der von schwachen Chipwerten geprägt war, hatte dies die Märkte jedoch kaum bewegt. In Asien war das Bild über Nacht zudem durchwachsen.

Experten bezeichneten die US-Pläne noch als zu unpräzise. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", schrieb die Commerzbank.

Werbung

Gaspreise klettern

Hierzulande treibt die Blockade der Straße von Hormus die Gaspreise in die Höhe. "Aus Anlegersicht dürften höhere Energiekosten die Margen energieintensiver Branchen in Europa belasten und die Wahrscheinlichkeit einer restriktiveren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank weiter erhöhen", schrieb am Morgen Deutsche-Bank-Anlagestratege Ulrich Stephan. In Deutschland könnte heute der ifo-Index dazu auch neue Indizien für die konjunkturelle Verfassung liefern.

DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Martina Köhler, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires