Ölpreise & Anleiherenditen geben nach: DAX dürfte fester in den Tag starten

KI-Nachrichtenüberblick

• Der DAX schloss am Tag mit einem Plus von 0,33 % bei 25.392,62 Punkten, nachdem er zunächst schwach gestartet war.

• Die Ölpreise fallen nach Forderungen der G7, Ölreserven zu lockern, während die US-Inflation und die Angst vor Zinserhöhungen den Aktienmarkt belasten, insbesondere den Technologiesektor.