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DAX aktuell

Ölpreise & Anleiherenditen geben nach: DAX vor dem Wochenende auf grünem Terrain

Ölpreise & Anleiherenditen geben nach: DAX vor dem Wochenende auf grünem Terrain

Von der Erholung im globalen Techsektor nach dem jüngsten Ausverkauf profitiert am Freitag auch der deutsche Aktienmarkt.

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Vor dem Wochenende zeigt sich der DAX freundlich, nachdem er den Handel 0,44 Prozent höher bei 25.495,28 Punkten begonnen hatte.

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Ölpreise und Anleiherenditen heben die Stimmung

An den US-Börsen hatte sich die Stimmung am Donnerstag im Handelsverlauf aufgehellt. In Asien nutzen vor dem Wochenende die Anleger die jüngste Tech-Schwäche zum Kauf. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen könnten am Freitag für einen versöhnlichen Wochenausklang sorgen, nachdem zur Wochenmitte eine überraschend hohe US-Inflation die Kurse weltweit noch belastet hatte.

Vorsicht bleibt das Gebot der Stunde

Im Handel bleibt man aber vorsichtig, die Volatilität dürfte hoch bleiben. Am Nachmittag werden in den USA Import- und Exportpreise für den Monat September veröffentlicht. Sie könnten weitere Hinweise über den Inflationsdruck liefern. Daneben werden Daten zur Industrieproduktion bekannt gegeben. Die jüngsten Wirtschaftsdaten haben bislang häufig positiv überrascht, die Weltwirtschaft hat zumindest bislang den Energiepreisschock besser geschultert als erwartet.

Warsh gibt keine Hinweise auf Zinspfad

Dass sich der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, in einer Rede aber nicht spezifisch zur Geldpolitik äußerte, ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Oktober aus Marktsicht wieder deutlich fallen. Zum Thema künstliche Intelligenz sagte Warsh, dass Investitionen in diesen Bereich die US-Wirtschaft stark unterstützten. "Kevin Warsh gibt den Börsen den Optimismus zurück", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Kommentare zur künstlichen Intelligenz ließen die KI-Sorgen der Anleger zumindest temporär schwinden.

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Letzte DAX-Rekorde

Zuletzt erreichte der deutsche Leitindex am 28. August eine neue Rekordmarke: Das Intraday-Allzeithoch liegt seither bei 26.618,74 Zählern, der höchste Schlusskurs der Geschichte wurde bei 26.569,99 Punkten erreicht.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

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