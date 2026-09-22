Ölpreise fallen: DAX nach volatilem Handel letztlich wenig bewegt - 50-Tage-Linie im Fokus

DAX aktuell

22.09.26 17:41 Uhr

Am deutschen Aktienmarkt stellten sich am Dienstag Bullen gegen Bären. Neben dem KI-Hype um Meta blicken Anleger gespannt auf das anstehende Gipfeltreffen von Trump und Xi.

• Positive Impulse für die Märkte kommen durch den starken KI-Start bei Meta Platforms und Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt, während der DAX sein Allzeithoch im August verfehlte.

• Die Ölpreise steigen aufgrund anhaltender Versorgungsrisiken im Nahen Osten, insbesondere durch einen erneuten Angriff auf ein Schiff in der Straße von Hormus.

• Der DAX startete mit einem kleinen Plus, fiel im Verlauf jedoch ins Minus und liegt aktuell unter seiner 50-Tage-Linie bei 25.775 Punkten.

Der DAX verbuchte zum Sitzungsbeginn einen kleinen Aufschlag von 0,07 Prozent auf 25.592,98 Zähler. Danach zeigte er sich wankelmütig und pendelte zwischen Gewinn- und Verlustzone hin und her. Letztlich ging er mit einem marginalen Kursplus von 0,02 Prozent bei 25.578,85 Punkten aus dem Handel.

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Dabei behielt der DAX weiter seine 50-Tage-Linie im Blick, die seine Erholung am vergangenen Donnerstag noch ausgebremst hatte. Sie liegt derzeit bei 25.775 Punkten.

Ölpreise fallen nach anfänglichen Aufschlägen

Für Zuversicht sorgte, dass die Ölpreise nach den Aufschlägen im frühen Handel wieder fielen, nachdem der Iran erneut Gesprächsbereitschaft mit den USA signalisiert hatte. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo laut dpa-AFX, dass Teheran eine Öffnung der Straße von Hormus binnen sieben Tagen in Aussicht gestellt habe, sofern die US-Blockade aufgehoben werde.

Meta lässt KI-Hoffnungen leben

Vor allem für den NASDAQ 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta Platforms mit gut 11 Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025.

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Damit feierten die Anleger den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf. Hierzu gesellte sich inzwischen auch Brent Thill von Jefferies. Muse verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie dagewesener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen. Der frische Schwung für den KI-Bereich übertrug sich in Asien und könnte auch hierzulande Bewegung mit sich bringen.

Politisches Treffen im Blick

Die Blicke richten sich zunehmend auf das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping am Donnerstag. Die Börsianer hoffen auf positive Impulse für die Märkte. "Aus unserer Sicht sind gegenseitige Zollsenkungen das konkreteste potenzielle Ergebnis des Gipfels", heißt es bei Standard Chartered. US-Technologiekontrollen und Chinas Beschränkungen für Seltene Erden blieben die entscheidende Druckmittel auf beiden Seiten. Vereinbarungen über künftige Treffen könnten indes signalisieren, dass beide Seiten weiterhin gemeinsam versuchen, eine erneute Eskalation zu verhindern.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires