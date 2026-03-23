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DAX aktuell

Ölpreise steigen wieder: DAX vor erneutem Rückschlag - Hoffnungsrally ebbt ab

24.03.26 07:09 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX mit Kursrückgang erwartet nach uneinheitlichen News zum Iran-Krieg | finanzen.net

Die massive Zwischenerholung vom Montagmittag dürfte zunächst ein Strohfeuer in den Wirren des Iran-Kriegs bleiben.

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Am Dienstag zeichnet sich für den DAX wieder ein deutlicher Rückschlag ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am siebzehnten Handelstag nach Kriegsausbruch zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Start 1,1 Prozent tiefer auf 22.404 Punkte.

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Hoffen auf Ende des Kriegs löste Vortagesrally aus

Am Montag war der DAX mit 21.863 Punkten zunächst auf einen Tiefpunkt seit April 2025 abgesackt, bevor eine Kurznachricht des US-Präsidenten auf seiner Plattform Truth Social für Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende und eine entsprechende Erholungsrally sorgte.

Der DAX schoss innerhalb weniger Minuten um mehr als 1.200 Punkte oder rund sechs Prozent nach oben; der Ölpreise tauchte unter die 100-Dollar-Marke ab. Bei anschließend widersprüchlicher Nachrichtenlage ebbte die Euphorie jedoch schnell ab, es blieb allenfalls ein zarter Hoffnungsschimmer.

Ölpreis zieht wieder an

Inzwischen kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai wieder fast 104 Dollar. Und der Ölpreis mit seinen Auswirkungen auf die Inflation und seiner Signalwirkung für die Konjunkturerwartungen bleibt das Zünglein an der Waage.
Die Anleger fürchten dabei weniger kurzfristige Spitzen als einen über lange Zeit zu hohen Ölpreis - wie seit inzwischen etwa vier Wochen Iran-Krieg.

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DAX-Rekord vom Januar rückt weiter in die Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com

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