Ölpreise und Inflationssorgen im Fokus: DAX dürfte sich stabilisieren

DAX aktuell

11.09.26 08:28 Uhr

Auch vor dem Wochenende dürften weiter steigenden Ölpreise und entsprechenden Inflationssorgen den deutschen Leitindex ausbremsen.

• Die EZB hat den Leitzins auf 2,5 Prozent erhöht, um den steigenden Energiepreisen und Inflation entgegenzuwirken, nachdem der DAX zuletzt im August ein Allzeithoch erreichte.

• Der DAX bleibt nach einem Kursrutsch schwach und testet zeitweise die Marke von 25.500 Punkten, mit einem Wochenverlust von etwa zwei Prozent.

Der DAX versucht bei weiter steigenden Ölpreise und entsprechenden Inflationssorgenwohl am Freitag eine Erholung - Indikationen deuten auf einen 0,3 Prozent höheren Start bei 25.433 Punkten hin.

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Aus Übersee kommt keine Unterstützung für die hiesigen Märkte. In New York weiteten die wichtigsten Indizes am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende ihre Verluste noch etwas aus. In Asien dominierten zuletzt die Verluste, insbesondere bei den technologielastigen Leitindizes in Tokio und Seoul.

Ölpreise schüren Inflationssorgen und belasten die Stimmung

Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 US-Dollar. "Wenn die Ölpreise und Anleiherenditen nicht vom Berg zurückkommen, muss die Risikoprämie ihnen nachsteigen", erklärte Marktexperte Stephen Innes den aktuellen "Makro-Stress", den die Anleger nicht mehr so leicht ignorieren könnten. Was er meint: Aktien werden im Vergleich zu vermeintlich sichereren Anlagen unattraktiver und die Investoren müssen sich den veränderten Risiken anpassen, auch durch Abbau von Aktienpositionen.

EZB mit zweiter Zinserhöhung in diesem Jahr

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Erst tags zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs reagiert. In der kommenden Woche wird von der US-Notenbank Fed eine ähnliche Maßnahme befürchtet. Umso wichtiger werden die amerikanischen Inflationsdaten an diesem Freitagnachmittag. Der Anstieg der Erzeugerpreise hatte sich im August bereits beschleunigt.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Julia Walter, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX