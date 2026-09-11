Ölpreise und Inflationssorgen im Fokus: DAX stabilisiert sich im Freitagshandel
Auch vor dem Wochenende bremsen weiter steigenden Ölpreise und entsprechende Inflationssorgen den deutschen Leitindex aus.
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Der DAX versucht bei weiter steigenden Ölpreisen und entsprechenden Inflationssorgen am Freitag eine Erholung. Zum Sitzungsstart lag der Leitindex 0,46 Prozent im Plus bei 25.478,99 Punkten und zeigt sich weiter freundlich.
Aus Übersee kommt keine Unterstützung für die hiesigen Märkte. In New York weiteten die wichtigsten Indizes am Donnerstag nach dem europäischen Handelsende ihre Verluste noch etwas aus. In Asien dominierten zuletzt die Verluste, insbesondere bei den technologielastigen Leitindizes in Tokio und Seoul.
Ölpreise schüren Inflationssorgen und belasten die Stimmung
Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent stieg auf den höchsten Stand seit Mai und nähert sich der Marke von 110 US-Dollar. "Wenn die Ölpreise und Anleiherenditen nicht vom Berg zurückkommen, muss die Risikoprämie ihnen nachsteigen", erklärte Marktexperte Stephen Innes den aktuellen "Makro-Stress", den die Anleger nicht mehr so leicht ignorieren könnten. Was er meint: Aktien werden im Vergleich zu vermeintlich sichereren Anlagen unattraktiver und die Investoren müssen sich den veränderten Risiken anpassen, auch durch Abbau von Aktienpositionen.
EZB mit zweiter Zinserhöhung in diesem Jahr
Erst tags zuvor hatte die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihrer zweiten Zinserhöhung in diesem Jahr auf den Ölpreisschock infolge des Iran-Kriegs reagiert. In der kommenden Woche wird von der US-Notenbank Fed eine ähnliche Maßnahme befürchtet. Umso wichtiger werden die amerikanischen Inflationsdaten an diesem Freitagnachmittag. Der Anstieg der Erzeugerpreise hatte sich im August bereits beschleunigt.
Letzte DAX-Rekorde
Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.
Julia Walter, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX
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