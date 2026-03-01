DAX aktuell

Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im DAX ein schwacher Start ab. Die Lage am Ölmarkt hat sich zumindest nicht verschlechtert.

Der DAX fällt eine halbe Stunde vor Eröffnung des XETRA-Haupthandels an der Frankfurter Börse 0,6 Prozent auf 23.440 Punkte zurück.

Ölpreise bleiben im Anlegerfokus

Momentan richtungsweisend für die Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

Die Stimmung kann aber jederzeit wieder brenzlig werden. Denn der Iran droht mit Angriffen auf die Öl- und Gasvorkommen der Region und griff bereits Öltanker im Persischen Golf an.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX