DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,3%Nas22.312 -1,8%Bitcoin62.493 +2,1%Euro1,1460 -0,5%Öl101,6 -0,2%Gold5.084 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BASF BASF11 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Zalando ZAL111 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Adobe: Suche nach neuem Chef - Quartalszahlen übertreffen Erwartungen -- Allianz, Mercedes-Benz im Fokus
Top News
Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt Netflix-Aktie: 'KPop Demon Hunters' wird fortgesetzt
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Ölpreise und Krieg im Nahen Osten bleiben weiter im Fokus: Niedriger DAX-Start erwartet

13.03.26 08:30 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX dürfte tiefer starten - Ölpreise stabil | finanzen.net

Am zehnten Handelstag seit dem Kriegsausbruch im Iran zeichnet sich im DAX ein schwacher Start ab. Die Lage am Ölmarkt hat sich zumindest nicht verschlechtert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.084,09 USD -7,54 USD -0,15%
News
Ölpreis (Brent)
102,03 USD 0,28 USD 0,28%
News
Ölpreis (WTI)
97,19 USD 1,46 USD 1,53%
News
Indizes
DAX 40
23.589,7 PKT -50,4 PKT -0,21%
Charts|News|Analysen

Der DAX fällt eine halbe Stunde vor Eröffnung des XETRA-Haupthandels an der Frankfurter Börse 0,6 Prozent auf 23.440 Punkte zurück.

Wer­bung

Ölpreise bleiben im Anlegerfokus

Momentan richtungsweisend für die Anleger ist die Entwicklung am Energiemarkt, denn Öl- und Gaspreise sind der Gradmesser für Konjunktur- und Inflationssorgen. Und hier ist die Lage momentan vergleichsweise ruhig. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent pendelt um 100 US-Dollar, nachdem er am Montag mit fast 120 Dollar noch auf den höchsten Stand seit 2022 geschossen war.

Die Stimmung kann aber jederzeit wieder brenzlig werden. Denn der Iran droht mit Angriffen auf die Öl- und Gasvorkommen der Region und griff bereits Öltanker im Persischen Golf an.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, viewimage / Shutterstock.com