DAX aktuell

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag einen Erholungskurs einleiten und sich damit ein weiteres Mal an einer Stabilisierung versuchen.

Der DAX war am Vortag zeitweise unter die Marke von 22.800 Punkten gefallen, auch die am Nachmittag erfolgte EZB-Leitzinsentscheidung brachte keine Gegenbewegung: Der DAX blieb sichtlich angeschlagen. Er beendete die Sitzung 2,82 Prozent tiefer bei 22.839,56 Punkten.

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Erholung am Freitag voraus

Nach seinem Rutsch auf das tiefste Niveau seit April 2025 am Freitag dürfte sich der deutsche Leitindex am Freitag wieder etwas fangen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex für den fünfzehnten Handelstag seit Kriegsausbruch im Iran zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,7 Prozent höher auf 22.991 Punkte.

Ölpreise bleiben das Zünglein an der Waage

<>p> Tags zuvor war er zeitweise bis auf 22.759 Punkte abgetaucht, nachdem der Ölpreis von einer weiteren Eskalation in Nahost kräftig angetrieben wurde. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete mit gut 119 Dollar fast wieder so viel wie am 9. März, als mit fast 120 Dollar der höchste Stand seit 2022 erreicht worden war. Entsprechend loderten Konjunktur- und Inflationssorgen wieder bedrohlich auf.

Inzwischen hat sich die Lage am Energiemarkt aber wieder merklich entspannt. Ein Barrel Brent kostet mit 107 Dollar deutlich weniger als zeitweise am Donnerstag. "Die Anleger treten wieder einen Schritt von der Klippe zurück", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. "Der Ölpreis steuert aber weiter das Marktgeschehen."

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Zur Entspannung hätten Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beigetragen. Sie hätten Hoffnung auf ein nun doch rascheres Kriegsende als befürchtet gemacht.

DAX-Rekord vom Januar rückt weiter in die Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires