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Ölpreisrückgang sorgt für Entlastung: DAX versucht sich an Stabilisierung - 23.000-Punkte-Marke geknackt

20.03.26 09:46 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - DAX versucht sich an Stabilisierung - Ölpreisrückgang sorgt für Erleichterung | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt leitet am Freitag einen Erholungskurs ein und versucht sich damit ein weiteres Mal an einer Stabilisierung.

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Der DAX hat den Tag 1,07 Prozent höher bei 23.083,89 Punkten begonnen und bewegt sich auch anschließend klar auf höherem Niveau. Dabei kann er auch die 23.000er-Marke wieder übersteigen.

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Sinkende Ölpreise sorgen für leichte Entspannung

Für etwas Entspannung sorgen Aussagen des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu: Die Militärschläge hätten Irans Fähigkeit zur Anreicherung von Uran zerstört, der Krieg werde sehr viel schneller enden als viele glaubten, berichtet die FT. Der Preis für Öl der Sorte Brent fällt daraufhin unter die Marke von 107 Dollar je Barrel. "Angesichts der entstandenen Schäden und der wahrscheinlich längere Zeit erhöhten Energiepreise wird ein Kriegsende sicherlich nicht zu einer sofortigen Aufholung aller Kursverluste führen. Aber ein Ende der Kampfhandlungen würde den Markt wieder ruhiger und berechenbarer machen", heißt es bei QC Partners. Gegen eine rasche Erholung der Börsen sprechen auch die erhöhten Inflationsrisiken. Akzente könnte am Berichtstag der Große Verfall von Futures und Optionen setzen.

DAX-Rekord vom Januar rückt weiter in die Ferne

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com