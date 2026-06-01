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Positive Tendenz: DAX notiert im Plus - 25.000er-Marke zurückerobert

16.06.26 11:08 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX steigt - 25.000er-Marke wieder überschritten | finanzen.net

Nach dem positiven Wochenstart sind beim deutschen Leitindex am Dienstag höhere Kurse zu sehen. Die Aufschläge fallen jedoch nicht ganz so deutlich aus wie am Montag.

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Einen kleinen Zuwachs von 0,2 Prozent auf 24.942,73 Zähler verbuchte der DAX zum Start in den Dienstag. Im Anschluss kann er etwas deutlicher zulegen und sich wieder über die 25.000er-Marke absetzen.

Anschlusskäufe fehlten am Vortag - Euphorie verpufft

Zu Wochenbeginn war der Spielraum für den DAX mit der zeitweisen Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten aufgebraucht. Es fehlten schnell die Anschlusskäufe, nachdem die Märkte in der Aussicht auf einen Deal bereits am Freitag angezogen hatten. "Die Euphorie an den Aktienmärkten über die Einigung scheint bereits einer nüchternen Einschätzung gewichen zu sein", kommentierte am Morgen der LBBW-Experte Rolf Schäffer.

Iran-Deal löst Risiken nicht in Luft auf

Innenpolitisch verschafft das Rahmenabkommen dem US-Präsidenten Donald Trump aus Sicht von Schäffer zwar Entlastung. Es bedeute aber "kein Ende der Risiken", denn in puncto iranisches Atomprogramm bestünden weiterhin erhebliche Differenzen und außerdem hänge die Situation auch von der Lage im Libanon ab. "Die vorläufige Einigung ist daher weniger ein Schlussstrich als ein Zwischenstand: ein diplomatischer Erfolg auf Bewährung, dessen Bestand sich erst in den kommenden Wochen erweisen wird."

Fed-Zinsentscheid und Hexensabbat voraus

Auch wegen des Zinsentscheids der US-Notenbank am Mittwoch und dem großen Verfallstermin an den Terminbörsen am Freitag fällt eine weitere Trendprognose für die Aktienmärkte zunächst schwer. "Die Notenbanker rund um den neuen Fed-Chef (Kevin) Warsh werden sich wohl in Zurückhaltung üben und damit den Markterwartungen entsprechen", kommentierten am Morgen die Helaba-Experten. Die Erwartung zeitnah steigender Zinsen habe sich mit den sinkenden Ölpreisen der letzten Tage zurückgebildet.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Stonel / Shutterstock.com

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