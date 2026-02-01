DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8800 +0,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.555 -0,2%Euro1,1858 +0,4%Öl67,26 -1,2%Gold5.012 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Stellantis A2QL01 Siemens 723610 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Roche-Daten bestätigen Wirksamkeit von Fenebrutinib -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax
Top News
KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt KI-Aktien im Blick: Der heimliche Motor hinter NVIDIAs KI-Erfolg - wie ASML die Zukunft der Halbleiterindustrie prägt
Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
DAX aktuell

Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen

09.02.26 08:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX vor weiterer Stabilisierung: Kleine Gewinne zum Wochenstart erwartet | finanzen.net

Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start in die neue Handelswoche an seine Stabilisierung der Vorwoche anknüpfen und freundlich in den Handel starten.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.721,5 PKT 230,4 PKT 0,94%
Charts|News|Analysen

Am Montag wird der DAX in vorbörslichen Indikationen zeitweise 0,3 Prozent höher bei 24.793 Punkten erwartet, nachdem er am Freitag mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 24.721,46 Punkten ins Wochenende gegangen war.

Wer­bung

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Gute Vorgaben sorgen für Auftrieb

Auftrieb gibt dem DAX zum Wochenstart die kräftige Erholung der wichtigsten US-Indizes. Der Dow Jones Industrial schaffte sein neuerliches Rekordhoch zwar bereits am Freitagnachmittag, baut die Gewinne nach dem europäischen Handelsende allerdings noch deutlich aus. Auch der zuletzt von KI-Sorgen durchgeschüttelte Tech-Auswahlindex NASDAQ 100 stabilisierte sich. Noch liegt er allerdings unter der zuletzt gerissenen 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend.

Zudem springt auch der Nikkei 225 in Japan am Montag kräftig nach oben auf ein neues Rekordniveau, nachdem die Regierungspartei von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi einen klaren Wahlsieg erzielt hat.

Wer­bung

Die Marke von 25.000 Punkten könnte sich für den DAX allerdings auch in der neuen Woche als hohe Hürde erweisen. Die wirtschaftlichen Turbulenzen rund um Künstliche Intelligenz haben ebenso wie die anhaltenden geopolitischen Sorgen jederzeit das Zeug dazu, den deutschen Leitindex erneut zu belasten. Andererseits könnten wichtige Konjunkturdaten aus den USA das Börsenbarometer stützen, wenngleich viel Positives bereits in den Kursen berücksichtigt zu sein scheint. Unter dem Strich spricht einiges dafür, dass der deutsche Leitindex in der neuen Woche wohl erneut keine eindeutige Richtung finden dürfte.

Wichtige Konjunkturdaten erst im Wochenverlauf

Am Mittwoch und Freitag stehen in den USA der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten auf der Agenda, die die Anleger auf frische Signale für den Kurs der US-Notenbank abklopfen werden. Am Markt wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed 2026 die Leitzinsen zweimal senkt, um Investitionen sowie Kredite billiger zu machen und die Konjunktur damit anzukurbeln. Falls vom Lohnwachstum, von der Beschäftigung oder der Preisentwicklung keine allzu negativen Impulse ausgehen, dürfte der Zinspfad auch nicht infragegestellt werden. Sollten die Konjunkturdaten positiv überraschen, könnten sie die Zinssenkungsfantasie entsprechend untermauern.

Derweil geht auch die Berichtssaison der Unternehmen zum abgelaufenen Jahr in eine neue Runde. Recht vollgepackt ist dabei die Agenda allerdings vor allem am Mittwoch und am Donnerstag.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net / Dow Jones / dpa-AFX

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

08:15Trading Idee: DAX - Rücklauf zum 50er-EMA als Einstiegschance?
08:01Positiver Wochenauftakt voraus: DAX dürfte Stabilisierung fortsetzen
08:0010 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - ON Semiconductor-Aktie vor Zahlen im Fokus
07:31dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Stabilisierung hält an
06:33DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - US-Indizes klar erholt
06:33DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - US-Indizes klar erholt
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
06:30Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
mehr