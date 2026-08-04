Rekordlauf dürfte sich fortsetzen: DAX vor höherem Start - Berichtssaison im Fokus

DAX aktuell

04.08.26 07:40 Uhr

Nach dem Rekordlauf am Montag, der das deutsche Börsenbarometer erstmals über die 26.000-Punkte-Marke schickte, dürfte es auch am Dienstag mit Gewinnen weitergehen.

Nachdem der DAX am Montag erstmals die 26.000-Punkte-Marke überschreiten konnte, zeichnen sich auch am Dienstag vorbörslich Gewinne ab.

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Der DAX dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen.

Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich: Gewinne gab es am Vortag in New York, wo der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Richtung ihrer Höchststände zugelegt hatten.

Palantir-Zahlen stützen Technologiewerte

An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Dienstag kein einheitliches Bild. Teilnehmer sprechen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu tragen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hat den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Außerdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es nach Amazon und Microsoft erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder steigen lassen, wie es heißt.

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Daneben gibt es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit dem Iran, bei denen es vor allem um die Öffnung der Straße von Hormus geht. Allerdings bleibt bei Marktteilnehmern Skepsis.

Bilanzsaison im Fokus

DAX markierte erst gestern neues Allzeithoch

Das bisherige Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt von gestern und lag bei 26.096,93 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 26.001,31 Zählern ging der DAX auch an jenem Tag auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

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Martina Köhler, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires