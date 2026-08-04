Rekordlauf setzt sich fort: DAX schwingt sich zu neuen Höhen - Bilanzen machen Kurse

DAX aktuell

04.08.26 09:35 Uhr

Nach dem Rekordlauf am Montag, der das deutsche Börsenbarometer erstmals über die 26.000-Punkte-Marke schickte, geht es heute mit gleicher Tendenz auf neue Höhen.

Zum Frankfurter Handelsstart verbuchte der DAX einen Aufschlag von 0,72 Prozent auf 26.189,62 Punkte und auch danach greifen Anleger zu. Mit einem Tageshoch von 26.234,30 Indexpunkten konnte der deutsche Leitindex das erst gestern erreichte Rekordhoch deutlich übertreffen.

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DAX markierte zum Start in den August neues Allzeithoch

Das bisherige Allzeithoch des deutschen Leitindex stammt von gestern und lag bei 26.096,93 Indexpunkten. Mit dem Schlusskurs von 26.001,31 Zählern ging der DAX auch an jenem Tag auf dem höchsten Stand aller Zeiten in den Feierabend.

Berichtssaison macht Kurse

Im Mittelpunkt des Interesses steht die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, die kräftige Impulse liefert. So warteten bereits vor Handelsstart unter anderem die DAX-Werte Bayer, Zalando und Continental mit Zahlen auf. Auch aus der zweiten Reihe rücken einige Werte wie beispielsweise die Lufthansa in den Blick.

Die Vorgaben aus Übersee sind unterschiedlich: Gewinne gab es am Vortag in New York, wo der Dow Jones Industrial und der S&P 500 in Richtung ihrer Höchststände zugelegt hatten.

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Palantir-Zahlen stützen Technologiewerte

An den asiatischen Aktienmärkten zeigt sich am Dienstag kein einheitliches Bild. Teilnehmer sprechen von einer vorsichtigen Rückkehr zu Technologieaktien. Dazu tragen auch die starken Quartalszahlen von Palantir bei. Das Software-Unternehmen hat den Umsatz im zweiten Quartal fast verdoppelt. Außerdem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Damit gab es nach Amazon und Microsoft erneut überzeugende Geschäftszahlen, die das Vertrauen der Anleger in den Sektor wieder steigen lassen, wie es heißt.

Daneben gibt es nach Aussage von US-Präsident Donald Trump weiter Gespräche mit dem Iran, bei denen es vor allem um die Öffnung der Straße von Hormus geht. Allerdings bleibt bei Marktteilnehmern Skepsis.

Martina Köhler, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires