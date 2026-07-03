Rekordstimmung in Frankfurt: DAX geht nach neuen Allzeithochs fest ins Wochenende

DAX aktuell

17:36

Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag ein neues Allzeithoch aufgestellt hatte, verbuchte er auch am Freitag weitere Rekordstände.

• Die positiven Kurserholungen in Südkorea und Japan stützen die Märkte, nachdem der KOSPI nach einer Korrektur wieder ins Plus gedreht hat.

• Für Freitag werden weitere Kursgewinne prognostiziert, mit einem möglichen Start bei 25.712 Punkten und einem neuen Allzeithoch.

• Der DAX erreichte am Donnerstag ein Rekordhoch von 25.655,82 Punkten und schloss bei 25.580,88 Punkten, was einem Anstieg von 2,16 Prozent entspricht.

Am letzten Handelstag der Woche ging die Rekordjagd weiter. Der DAX startete zunächst auf einem neuen Allzeithoch von 25.763,97 Punkten (+0,72 Prozent). Die Tendenz blieb weiter positiv, auch wenn die Gewinne zeitweise etwas kleiner wurden. Am späten Nachmittag stieg er nochmals an und erreichte bei 25.826,78 Zählern eine neue Bestmarke. Schlussendlich legte er 0,78 Prozent auf 25.779,31 Indexpunkte zu und schloss damit so hoch wie zu zuvor. Der Juli scheint damit seinem Ruf als guter Börsenmonat zunächst alle Ehre zu machen.

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KI-Euphorie und Konjunkturoptimismus

"Derzeit herrscht an der Börse eine Mischung aus KI-Euphorie und Konjunkturoptimismus vor", konstatierte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Die tags zuvor vorgelegten US-Arbeitsmarktdaten hätten die Sorgen vor einer Beschleunigung der Inflation auf der Lohnseite eingedämmt und zugleich einen robusten Arbeitsmarkt aufgezeigt.

Kurserholung in Asien stützt

Für weiteren Auftrieb sorgten am Freitag wohl vor allem die Kurserholungen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally zuletzt ins Stottern geraten war. Der KOSPI in Seoul hatte sich im Jahresverlauf mehr als verdoppelt, zuletzt hatte der Index aber um 15 Prozent korrigiert. Am Morgen schaffte er nach weiteren Verlusten zum Start jedoch die Wende klar ins Plus.

Hoffnung auf "Goldlöckchen-Szenario"

Mit dem schwächeren US-Arbeitsmarkt wurden am Donnerstag die Zinserhöhungserwartungen in den USA etwas zurückgeschraubt. Anleger setzten mit Blick auf die USA im Wesentlichen auf ein "Goldlöckchen-Szenario", bei dem sich die Inflation abkühle, während der Arbeitsmarkt stabil bleibe, erklärt Chefökonom Mark Vitner von Piedmont Crescent Capital. Dies verliehe Aktien weiter Auftrieb, ohne Ängste vor einer Konjunkturabkühlung zu schüren.

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Nach Einigung auf Reformpaket folgt nächste Baustelle

Dass sich die deutsche Regierungskoalition auf ein Reformpaket geeinigt hat, hatte den deutschen Leitindex am Donnerstag angeschoben und wirkte auch am Freitag weiter nach. Mit dem umfassenden Paket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung wollen Union und SPD Deutschland aus der Wirtschaftskrise führen. Ab 2027 sollen kleine und mittlere Einkommen steuerlich entlastet werden.

Nach den Einigungen auf das Krankenkassensparpaket, zur Rentenreform sowie auf das Reformpaket zu Steuern, Arbeit und Entbürokratisierung richten sich die Blicke nun jedoch bereits auf die nächste Baustelle, die zu Wochenbeginn ansteht: Das Bundeskabinett will am Montag den Entwurf für den Haushalt 2027 beschließen. Man müsse die Staatsverschuldung unter Kontrolle halten, die Spielräume seien begrenzt, betonte Bundeskanzler Merz.

Carolin Ludwig, Melanie Schürmann, Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires