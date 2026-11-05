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DAX aktuell

Risikofreude der Anleger: DAX gewinnt am Donnerstag - Neues Rekordhoch erreicht

Risikofreude der Anleger: DAX gewinnt am Donnerstag - Neues Rekordhoch erreicht

Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA treibt den DAX am Donnerstag über seinen bisherigen Rekordstand.

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News | Analysen

Der DAX hat den Börsentag 0,11 Prozent höher mit 26.449,79 Punkten eröffnet und behielt die positive Tendenz auch im Anschluss bei. Im Verlauf konnte er bei 26.6449,79 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen.

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"Es gibt auch noch positive Nachrichten jenseits der US-Wahlen, für die man sich jetzt wieder Zeit nehmen kann", sagt ein Händler mit Verweis auf Konjunkturdaten wie die deutschen Aufträge für die Industrie. Sie legten nach einem August-Einbruch wieder um 4,4 Prozent im September zu.

Positive Stimmung nach US-Zwischenwahlen

Die "Blaue Welle" durch den Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren - aber zumindest empfindlich stören.

Sie könnten vor allem den unmittelbar bevorstehenden Ablauf der aktuellen Regierungsfinanzierung in den Haushaltsverhandlungen als Druckmittel nutzen, um Einfluss auf die Außenpolitik zu nehmen und Druck auf die Handelspolitik zu machen, erklärte Marktexperte Stephen Innes.

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Letzte DAX-Rekorde

Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuvor zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf stand bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

Julia Walter, Melanie Schürmann, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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