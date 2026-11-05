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DAX aktuell

Risikofreude der Anleger: DAX stärker erwartet - Rekord vom August rückt in Reichweite

Risikofreude der Anleger: DAX stärker erwartet - Rekord vom August rückt in Reichweite

Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA dürfte den DAX am Donnerstag weiter an seinen bisherigen Rekordstand herantreiben.

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News | Analysen

Der DAX wurde gut zweieinhalb Stunden vor der Eröffnung des XETRA-Handels ein halbes Prozent höher auf 26.561 Punkte taxiert. In der Nacht lag die Indikation bereits bei 26.676 Punkten und damit über dem DAX-Rekord vom August bei 26.618 Punkten.

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Positive Stimmung nach US-Zwischenwahlen

Die "Blaue Welle" durch den Sieg der US-Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat katapultierte vor allem den US-Leitindex Dow Jones am Mittwoch nach oben. Mit ihrem Sieg können die Demokraten die Politik des republikanischen Präsidenten Trump zwar nicht ohne Weiteres umkehren - aber zumindest empfindlich stören.

Sie könnten vor allem den unmittelbar bevorstehenden Ablauf der aktuellen Regierungsfinanzierung in den Haushaltsverhandlungen als Druckmittel nutzen, um Einfluss auf die Außenpolitik zu nehmen und Druck auf die Handelspolitik zu machen, erklärte Marktexperte Stephen Innes.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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