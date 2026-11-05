Risikofreude der Anleger: DAX verliert am Donnerstag - Neues Rekordhoch erreicht

DAX aktuell

05.11.26 16:55 Uhr

Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA trieb den DAX am Donnerstag über seinen bisherigen Rekordstand, doch dann ging es abwärts.

Der DAX hat den Börsentag 0,11 Prozent höher mit 26.449,79 Punkten eröffnet und vergrößerte dieses Plus im Anschluss zunächst noch deutlich. Im Verlauf konnte er bei 26.692,90 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. Inzwischen ist der DAX aber nur noch moderat in die Verlustzone gefallen.

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Auf Rally nach US-Zwischenwahlen folgen Gewinnmitnahmen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag zunächst weiter befreit auf den Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen reagiert und den deutschen Leitindex auf ein Rekordhoch getrieben. "Die neue Bestmarke ist in erster Linie das Ergebnis der Klarheit und Eindeutigkeit der US-Zwischenwahlen", resümierte Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. "Investoren sollten sich weiterhin vor Augen halten, dass mit den schwelenden Nahostrisiken, Inflations- und Zinssorgen sowie KI-Fragezeichen erhebliche Unsicherheitsfaktoren unter der Oberfläche glimmen", ergänzte der Experte.

Tatsächlich drehte der DAX am Nachmittag im Sog schwacher US-Börsen ins Minus. An der Wall Street nehmen Anleger nach der Rally vom Vortag Gewinne mit.

Letzte DAX-Rekorde

Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuvor zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf stand bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

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Julia Walter, Melanie Schürmann, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX