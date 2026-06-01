DAX aktuell

Am Donnerstag dürfte der DAX belastet von schwachen Vorgaben aus den USA und Asien sein Vortagesminus noch ausbauen.

Der DAX hatte den Mittwochshandel 1,31 Prozent niedriger bei 24.795,94 Zählern verlassen. Auch am Donnerstag zeichnet sich vorbörslich ein weiterer Verlust ab.

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Nach schwächeren Vorgaben aus den USA und Asien geht es für den DAX am Donnerstag im Feiertagshandel wohl zunächst etwas weiter abwärts. Zunächst geht es für den DAX darum, im laufenden Rückschlag die 21-Tage-Linie bei 24.694 Punkten zu halten. Ansonsten könnte aus technischer Sicht schnell wieder die Marke von 24.500 Punkten ins Spiel kommen.

Iran-Krieg schürt Unsicherheit

Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betont der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araghtschi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

KI-Rally verliert an Schwung

Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verliert nun auch die KI-Rally etwas an Schwung. Der S&P 500 in den USA erreichte nach seiner Rekordserie am Vorabend keinen neuen Höchststand mehr und der NASDAQ 100 drehte nach einem weiteren Rekord letztlich ab. Auch im japanischen Nikkei 225 und dem koreanischen KOSPI kam es nach der Rekordjagd zunächst zu Gewinnmitnahmen.

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Broadcom enttäuscht

Mit Broadcom konnte eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt damit wieder größer. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX