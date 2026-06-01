DAX aktuell

Trotz der schwachen Vorgaben aus den USA und Asien konnte der deutsche Leitindex am Donnerstag Gewinne verbuchen und stabilisierte sich damit etwas nach dem Rücksetzer am Vortag.

Der DAX war 0,22 Prozent fester bei 24.849,43 Punkten in den Handel gestartet. Auch im Anschluss legte er zu. Vorübergehend konnte auch die runde Marke von 25.000 Punkten zurückerobert werden. Zum Handelsschluss stand dann ein Plus von 0,60 Prozent bei 24'944,95 Punkten an der Kurstafel.

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Von seinem schwachen Vortag hat sich der deutsche Leitindex damit etwas erholt. Unter anderem dank hoher Kursgewinne der schwer gewichteten SAP-Aktien nahm der DAX zeitweise Kurs auf die Marke von 25.000 Zählern.

Iran-Krieg schürt Unsicherheit

Die Lage im Iran-Krieg bleibt undurchsichtig. Inmitten von Spekulationen über ein Ende der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran betonte der iranische Außenminister, dass weiter Kontakte bestehen. Die Gespräche mit den USA seien nicht abgebrochen, sagte Abbas Araghtschi dem libanesischen Sender Al-Majadin, der der Hisbollah-Miliz nahesteht.

KI-Rally verliert an Schwung

Neben der Hoffnung im Iran-Krieg verlor nun auch die KI-Rally etwas an Schwung. Der NASDAQ 100 verbucht am Donnerstag Abschläge. Auch im japanischen Nikkei 225 und dem koreanischen KOSPI kam es nach der Rekordjagd zunächst zu Gewinnmitnahmen.

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Broadcom enttäuscht

Mit Broadcom konnte eine der KI-Größen beim Ausblick nicht ganz überzeugen. "Es ist eine schwierige Aufgabe, jedes Quartal wieder positiv zu überraschen", sagte Blayne Curtis von der Investmentbank Jefferies. Grundsätzlich sei die KI-Dynamik aber völlig intakt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt damit wieder größer. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX