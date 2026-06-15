DAX aktuell

Nach dem stabilen Vortag dürfte der DAX am Mittwoch etwas weiter von seinem Wochenhoch zurücksetzen, bevor am Abend die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank ansteht.

Dder DAX wird zur Wochenmitte mit leichten Verlusten erwartet.

Vorgaben durchwachsen

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Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen: Der Dow Jones Industrial markierte am Vorabend einen weiteren Rekord, während der NASDAQ 100 spürbar korrigierte. In Asien gab es am Morgen Gewinne in Japan und Südkorea, aber Verluste in Hongkong.

Bei den derzeit im Fokus stehenden SpaceX-Aktien ließ der Schwung nach dem fulminanten Börsenstart seit Freitag im Verlauf merklich nach. Die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk kletterten in der Spitze um bis zu 17 Prozent auf mehr als 225 Dollar und schlossen dann aber mit einem Plus von 5 Prozent knapp unter 202 Dollar. Seit dem Börsenstart am Freitag legte der Kurs um fast die Hälfte zu. Der Börsenwert des Unternehmens liegt inzwischen bei 2,6 Milliarden Dollar.

Leitzinsentscheidung der Fed im Fokus

Am Abend steht dann die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank an. Bei der ersten Zinssitzung unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird allerdings weiter keine Änderung beim Leitzins erwartet.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt für den deutschen Aktienmarkt derzeit im Fokus. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires