DAX24.401 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.348 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.415 -0,1%Euro1,1667 -0,4%Öl65,32 -0,3%Gold3.958 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Aktien von LVMH und Kering profitieren von Hochstufung Aktien von LVMH und Kering profitieren von Hochstufung
Deutsche Telekom-Aktie steigt: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026 Deutsche Telekom-Aktie steigt: ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der WM-Spiele 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
DAX aktuell

Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX im Dienstagshandel mit Seitwärtsbewegung

07.10.25 12:01 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an Börse Frankfurt - DAX nach wenig spektakulärem Wochenstart mit weiterer Stagnation | finanzen.net

Nachdem der DAX zum Wochenauftakt stagnierte, zeigt sich auch am zweiten Handelstag der Woche ein ruhiger Handel mit wenig Kaufimpulsen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.401,7 PKT 23,4 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Der DAX stieg mit einem marginalen Plus von 0,09 Prozent bei 24.400,77 Punkten in den Handel ein und zeigt sich im Verlauf bei geringen Umsätzen wenig bewegt.
Gute Vorgaben von den US-Techwerten und aus Asien, wo etwa der Tokioter Leitindex Nikkei 225 ein weiteres Rekordhoch erreichte, bringen keine erhofften Kaufimpulse.

Wer­bung

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Impulse fehlen vor bevorstehender Bilanzsaison

Damit setzt sich die ruhige Entwicklung an den Börsen weiter fort. Vor dem Beginn der Saison der Quartalsberichtssaison in den USA fehlt es an Impulsen. Statistisch gesehen könnte das Schlussquartal für den DAX aber erfreulich werden: "Im Schnitt gewann der deutsche Leitindex im vierten Quartal vier Prozent hinzu", schrieb Analyst Jochen Mörsch von HQ Trust.

Bereits zum Start in den Oktober waren in der vergangenen Woche Hoffnungen auf eine beginnende Jahresendrally aufgekeimt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI).

Wer­bung

Keine Kaufargumente von Konjunkturseite

Neue Nachrichten aus Deutschland liefern keine Kaufargumente. Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im August gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent gesunken. Der für Juli vorläufig gemeldete monatliche Anstieg von 0,9 Prozent wurde auf ein Minus von 0,3 Prozent revidiert. Auch der Auftragseingang der deutschen Industrie im August enttäuscht. Die Bestellungen gingen gegenüber dem Vormonat unerwartet um 0,8 Prozent zurück.

Frankreichs Regierungskrise bleibt ein Thema

Die ungelöste Regierungskrise in Paris steht bei Anlegern weiter unter Beobachtung. Die drei politischen Blöcke Links, Mitte, Rechts stehen sich dort weiter ohne Zeichen von Kompromissbereitschaft gegenüber. Sorgen machen die Renditen der französischen Staatsanleihen. Mit 3,57 Prozent und einem Aufschlag von 85 Basispunkten gegenüber deutschen Zehnjahresanleihen ist Frankreichs Finanzierung nun teurer als die des ehemaligen Sorgenkindes Italiens.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:15IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
12:01Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX im Dienstagshandel mit Seitwärtsbewegung
11:46Aktien Frankfurt: Dax weiter lustlos
11:22Hall of Fame der deutschen Wirtschaft 2025: BMW-Legende Norbert Reithofer und Multiaufsichtsrätin Clara-Christina Streit
10:48Airbus-A220-Airline Breeze will auf 400 Flugzeuge wachsen
10:48Airbus-A220-Airline Breeze will auf 400 Flugzeuge wachsen
10:33Boeing und Airbus bremsen Erwartungen an neue Flugzeuggeneration
09:54Verhaltener Handelsstart: Nordex mit Rückenwind, Visa setzt auf Partnerschaft
mehr