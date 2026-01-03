DAX25.320 +0,1%Est506.144 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -2,4%Nas22.706 -0,8%Bitcoin55.872 -2,3%Euro1,1819 +0,2%Öl72,52 +2,3%Gold5.237 +1,1%
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Top News
DAX aktuell

Ruhiger Wochenausklang folgt auf Bilanzflut: DAX zeigt sich nach Inflationsdaten behauptet

27.02.26 16:50 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - Verschnaufpause nach Bilanzflut: DAX stabil im Anschluss an Inflationsdaten

Der DAX behauptet am Freitag seine Vortagesgewinne. Inflationsdaten am Nachmittag lassen den Leitindex jedoch kurzzeitig schwächer reagieren.

Den Donnerstagshandel, der von einer Vielzahl von Bilanzveröffentlichungen geprägt war, hatte der DAX letztlich fester beendet. Am Freitag zeigt sich ein stabiler Handel in einer engen Range. Der deutsche Leitindex startete 0,02 Prozent höher bei 25.294,37 Punkten und konnte sein Plus im Verlauf erst etwas ausbauen.
Mit frischen Konjunkturdaten am Nachmittag fiel er leicht unter die Nulllinie, kommt aktuell aber zurück an die Nulllinie. Dabei ist die Inflationsrate in Deutschland im Februar wieder unter die Zwei-Prozent-Marke gefallen. Das Börsenbarometer bleibt gleichwohl über der viel beachteten 25.000-Punkte-Marke, die es im Wochenverlauf überwunden hatte.

DAX mit positiver Bilanz für Februar

Die Bilanz für den Monat Februar weist einen Gewinn von fast drei Prozent aus. Damit könne der Leitindex eine ordentliche Wertentwicklung vorweisen, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. In Anbetracht der vielen Störfaktoren und der weiterhin heiklen Situation zwischen dem Iran und den USA sei das derzeitige Monatsplus mehr als sehenswert.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Gespräche zwischen Iran und USA?

Der Iran kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA unterdessen weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Außenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

Ob es aber tatsächlich zu einer weiteren Verhandlungsrunde beider Seiten kommen wird, ist noch unklar. US-Präsident Donald Trump hatte der iranischen Staatsführung vor einer Woche ein Ultimatum bis Anfang März gestellt. Das US-Militär hat inzwischen eine massive Streitmacht in die Region verlegt.

Verschnaufpause nach Flut an Bilanzvorlagen

Nachdem am Donnerstag mehrere DAX-Konzerne ihre Bücher geöffnet hatten und unter anderem die Bilanz von US-Tech-Schwergewicht NVIDIA verarbeitet worden war, geht es vor dem Wochenende etwas ruhiger zu. Aus dem DAX steht am Freitag vor allem BASF mit Quartalszahlen im Blick,

Inflationserwartungen der Konsumenten und frische Verbraucherpreisdaten

Konjunkturseitig ging aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor, dass die Konsumenten erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,6 (Dezember-Umfrage: 2,8) Prozent steigen werden. Die Europäische Zentralbank etwa strebt für den Euroraum ein stabiles Preisniveau bei mittelfristig 2,0 Prozent Inflation an.

Um 14 Uhr hat das Statistische Bundesamt (Destatis) die Inflationsdaten für Deutschland veröffentlicht. Es gab kaum noch Preisanstiege bei Lebensmitteln und günstigere Energie. Die Verbraucherpreise lagen um 1,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - nach 2,1 Prozent im Januar. Von Januar auf Februar 2026 erhöhten sich die Verbraucherpreise nach Berechnungen der Statistiker insgesamt um 0,2 Prozent.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

