DAX24.759 -0,8%Est506.062 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8500 -5,2%Nas26.049 -2,9%Bitcoin53.036 -3,5%Euro1,1524 -0,8%Öl93,00 -2,5%Gold4.331 -3,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Broadcom A2JG9Z Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Deutsche Bank 514000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Schlappe für SpaceX -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Solidion, Almonty, lululemon, Marvell, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich Schlappe für SpaceX-Aktie: Keine schnelle Aufnahme in den S&P 500 möglich
Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen? Hot Stocks heute: KOSPI-Crash schockt Tech-Anleger - Jetzt bei Daldrup & Söhne und Deutsche Bank zugreifen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Schaukelbörse geht weiter: DAX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende

05.06.26 18:41 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - KI-Sorgen & geopolitische Gemengelage: DAX letztlich mit Verlusten | finanzen.net

Nachdrückende Gewinnmitnahmen im Halbleiter-Sektor belasteten den DAX zum Ende der Handelswoche und drückten den deutschen Leitindex ins Minus.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.759,1 PKT -185,9 PKT -0,75%
Charts|News|Analysen

Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,25 Prozent bei 24.881,87 Punkten in den Freitagshandel ein. Danach arbeitete sich das Barometer an die Nulllinie vor. Zeitweise fuhr der Leitindex dabei gar moderate Gewinne ein. Nach Vorlage der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag rutschte er jedoch spürbar in die Verlustzone. Letztlich verabschiedete er sich 0,75 Prozent schwächer bei 24.759,05 Punkten ins Wochenende.

Schüsse trotz Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

Leichter Gegenwind kam von der Geopolitik. Nachdem Israel und Libanon zuletzt eine Waffenruhe vereinbarten, gab es wieder Nachrichten über gegenseitigen Beschuss mit der proirainischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Bei den Ölpreisen herrschte gleichwohl Ruhe, sie bewegten sich nach dem jüngsten Rückgang kaum. Dazu trug bei, dass Golfstaaten eine Erholung der Produktion nach einer eventuellen Beendigung der Blockade der Straße von Hormus in Aussicht stellten. Das staatliche Ölunternehmen Kuwaits gab an, innerhalb von sechs bis acht Wochen fast 70 Prozent seiner Ölproduktion wiederherstellen zu können.

Gewinnmitnahmen nach KI-Rally

Zudem leideten vor allem Halbleiterwerte nach ihrer KI-Rally unter Gewinnmitnahmen - zunächst in den USA und nun auch in Japan und Südkorea. Der im Jahresverlauf bereits verdoppelte südkoreanische KOSPI verlor deutlich. Der US-Branchenindex für Halbleiterwerte (SOXX) verlor auf seinem Rekordniveau ebenso kräftig, bevor einige Mutige wieder eine neue Chance suchten.

Marktexperte Stephen Innes wies unter Bezugnahme auf eine Analyse der BNP Paribas auf die Bedeutung des bevorstehenden Börsengangs von SpaceX hin. Die dahin fließende Liquidität könne zum echten Lackmustest für die KI-Rally werden.

Wichtige Daten aus der US-Wirtschaft teils besser als erwartet

Am Nachmittag standen in den USA der Arbeitsmarktbericht für Mai an. Für die Experten der ING war besonders die Arbeitslosenquote interessant. Wie erwartet, blieb diese bei niedrigen 4,3 Prozent. Somit könne der Markt nun einen Haken hinter den Bericht machen. Gleichzeitig ist die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft legte sie um 172.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 88.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 93.000 Stellen nach oben revidiert.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt wieder etwas größer. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:41Schaukelbörse geht weiter: DAX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende
18:30Qatar Airways baut Dubai-Verbindung auf fünf tägliche Flüge aus - mit Boeing 777 und Airbus A350
18:05DAX in KW 23: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
17:57Schwache Performance in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung im Minus
17:41Top-News der Woche: Diese Themen am Aktienmarkt waren in dieser Woche wichtig für Börsenanleger
17:00EZB-Zinsentscheid nächste Woche: Erhöht die EZB ihre Zinsen?
17:00EZB-Zinsentscheid nächste Woche: Erhöht die EZB ihre Zinsen?
17:00EZB-Zinsentscheid nächste Woche: Erhöht die EZB ihre Zinsen?
mehr