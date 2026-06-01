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Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende ohne klare Richtung

05.06.26 10:28 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Freitag an der Börse Frankfurt - KI-Sorgen & geopolitische Gemengelage: DAX ohne klare Richtung | finanzen.net

Nachdrückende Gewinnmitnahmen im Halbleiter-Sektor belasten den DAX zum Handelsstart, bevor sich der Leitindex versucht zu stabilisieren.

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Der DAX stieg mit einem Abschlag von 0,25 Prozent bei 24.881,87 Punkten in den Freitagshandel ein. Danach kann er sich zeitweise zur Nulllinie vorarbeiten.

Schüsse trotz Waffenruhe zwischen Israel und Libanon

Leichter Gegenwind kommt von der Geopolitik. Nachdem Israel und Libanon zuletzt eine Waffenruhe vereinbarten, gibt es wieder Nachrichten über gegenseitigen Beschuss mit der proirainischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Bei den Ölpreisen herrscht gleichwohl Ruhe, sie bewegen sich nach dem jüngsten Rückgang kaum. Dazu trägt bei, dass Golfstaaten eine Erholung der Produktion nach einer eventuellen Beendigung der Blockade der Straße von Hormus in Aussicht stellen. Das staatliche Ölunternehmen Kuwaits gibt an, innerhalb von sechs bis acht Wochen fast 70 Prozent seiner Ölproduktion wiederherstellen zu können.

Gewinnmitnahmen nach KI-Rally

Zudem leiden vor allem Halbleiterwerte nach ihrer KI-Rally unter Gewinnmitnahmen - zunächst in den USA und nun auch in Japan und Südkorea. Der im Jahresverlauf bereits verdoppelte südkoreanische KOSPI verliert zeitweise 5 Prozent. Der US-Branchenindex für Halbleiterwerte (SOXX) verlor auf seinem Rekordniveau zeitweise über 6 Prozent, bevor einige Mutige wieder eine neue Chance suchten.

Marktexperte Stephen Innes weist unter Bezugnahme auf eine Analyse der BNP Paribas auf die Bedeutung des bevorstehenden Börsengangs von SpaceX hin. Die dahin fließende Liquidität könne zum echten Lackmustest für die KI-Rally werden.

Wichtige Daten aus der US-Wirtschaft voraus

Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Mai an. Für die Experten der ING ist momentan vor allem die Arbeitslosenquote interessant. Sie erwarten sie bei weiter niedrigen 4,3 Prozent. Dann könne der Markt einen Haken hinter den Bericht machen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt wieder etwas größer. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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