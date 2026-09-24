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DAX aktuell

Schwache Vorgaben und anhaltende Ölmarkt-Problematik: DAX in Rot

Schwache Vorgaben und anhaltende Ölmarkt-Problematik: DAX in Rot

Der DAX setzt am Donnerstag seine Korrektur fort. Ölpreis und steigende Anleiherenditen sorgen dabei weiter für Unsicherheit am Aktienmarkt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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Der DAX ging mit einem Abschlag von 0,58 Prozent bei 25.263,11 Punkten in den Handel. Danach bleibt er auf negativem Terrain.

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Korrektur weitet sich aus

Bei insgesamt schwächeren Vorgaben weitet der DAX seine Vortageskorrektur am Donnerstag zunächst noch etwas aus. Damit fiel zum Handelsstart auch die 100-Tage-Linie, die bei 25.319 Punkten lag. In der Vorwoche war der DAX bereits zeitweise unter dieses längerfristige Trendbarometer gerutscht, hatte sich dann aber noch gefangen.

Risikofaktor Ölmarkt und steigende Zinsen

Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Gleichzeitig steigen die Zinsen am Anleihemarkt deutlich. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder spürbar angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung der Seestraße derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Am Morgen verbilligte sich das Öl wieder etwas, der Preis für die Nordseesorte Brent blieb aber klar über der Marke von 100 Dollar je Fass.

Ausweichbewegung bei Tech-Werten und Impulse aus Washington

Zudem konnten die Rekorde im NASDAQ 100 vom Dienstag am Vorabend nicht bestätigt werden. Der US-Auswahlindex der Technologiebörse legte am alten Höchststand vom Juni wieder den Rückwärtsgang ein. Im Fokus steht nun das Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an diesem Donnerstag, aus dem es bereits ein erstes Ergebnis gibt: Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben.

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Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Claudia Stephan, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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