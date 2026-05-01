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Schwache Vorgaben und Nervosität vor NVIDIA-Bilanz: DAX tiefer erwartet

20.05.26 07:20 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX in Rot erwartet - Anleger vor Bilanz von NASDAQ-Aktie NVIDIA angespannt | finanzen.net

Das Auf und Ab beim deutschen Leitindex dürfte sich auch zur Wochenmitte fortsetzen. Schwache Vorgaben und eine wichtige anstehende Bilanz sorgen für Anspannung.

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Der DAX dürfte weiter im Schaukelmodus bleiben: Nachdem er am Dienstag um 0,38 Prozent auf 24.400,65 Zähler zugelegt hatte, dürfte es am Mittwoch beim deutschen Leitindex wieder abwärts gehen. In vorbörslichen Indikationen verliert der DAX zeitweise rund 0,7 Prozent.

Am gestrigen Handelstag war das Börsenbarometer in der Hoffnung auf Entspannung in Nahost am Mittag noch bis auf 24.690 Punkte geklettert und hatte damit eine zwei Wochen alte Kurslücke im Chart geschlossen. Danach verließen ihn die Kräfte und das Kursplus schmolz bis zum Handelsende merklich zusammen.

KI-Rally pausiert vor Quartalszahlen von NVIDIA

In den USA ging am Dienstag der Rückschlag der US-Indizes S&P 500 und NASDAQ 100 von ihren jüngsten Rekorden im Zuge der KI-Rally etwas weiter. Die Anleger warten gespannt auf die Zahlen des KI-Riesen NVIDIA, die nun am Abend nach Handelsschluss anstehen. "Wenn NVIDIA enttäuscht, könnte es ungemütlich werden", sagte Marktexperte Maximilian Wienke vom Broker Etoro. NVIDIA sei längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms.

Die Erwartungen sind wie immer hoch. In der Vorwoche hatten NVIDIA-Aktien einen Rekord erreicht - nach einer 44-Prozent-Rally vom Jahrestief Ende März.

US-Senat will im Iran-Krieg mehr mitreden

Mit Unterstützung von vier Republikanern hat der US-Senat für eine stärkere Kontrolle der Kriegsführung im Iran gestimmt. Erstmals votierte die Kammer mehrheitlich für ein Gesetz, das dem Kongress mehr Mitsprache im Kriegsfall zuspricht. Wie der Senat mitteilte, ging die Abstimmung 50 zu 47 aus. Doch selbst wenn beide Kammern für die Resolution stimmen sollten, könnte Präsident Donald Trump noch sein Veto einlegen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: thodonal88 / Shutterstock.com, Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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