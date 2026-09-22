Schwung durch US-Börsen dürfte DAX mitziehen: Leitindex am Dienstag mit Startgewinnen erwartet

DAX aktuell

22.09.26 07:18 Uhr

Der deutsche Leitindex dürfte höher starten: Rückenwind für den deutschen Aktienmarkt kommt einmal mehr aus dem KI-Sektor.

• In Deutschland sorgen die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, mit Siegen der Populisten, für Unsicherheit im politischen Umfeld.

• Trotz sinkender Ölpreise bleiben die Signale aus Nahost widersprüchlich, während US-Präsident Trump mögliche Annäherungen zwischen den USA und dem Iran andeutet.

• Der DAX startet die Montagssitzung mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 25.491,35 Punkten und stabilisiert sich über seiner 100-Tage-Linie.

Der DAX hatte zum Wochenstart 1,07 Prozent auf 25.575,01 Punkte gewonnen. Auch am Dienstag dürfte sich diese positive Tendenz fortsetzen.

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Zuletzt hatte sich der Leitindex an seiner 100-Tage-Linie stabilisieren können. Insgesamt verzeichnete das deutsche Börsenbarometer nach seinem jüngsten Rekord aber drei eher schwache Wochen.

Grüner Handelsstart erwartet

Kursgewinne in den USA und am Morgen auch in Asien dürften dem DAX am Dienstag etwas weiter nach oben helfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem XETRA-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.621 Punkte. Damit steuert der DAX weiter auf seine 50-Tage-Linie zu, die seine Erholung am vergangenen Donnerstag noch ausgebremst hatte. Sie liegt derzeit bei 25.775 Punkten.

Meta lässt KI-Hoffnungen leben

Vor allem für den NASDAQ 100 war es tags zuvor kräftig aufwärtsgegangen - auch noch nach dem europäischen Handelsende. Der Auswahlindex der Technologiebörse ist wieder in Reichweite seines Rekords von Anfang Juni. Dabei verzeichneten die Papiere des Facebook-Konzerns Meta Platforms mit gut 11 Prozent ihren höchsten Tagesgewinn seit April 2025.

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Damit feierten die Anleger den starken Start der neuen Endverbraucher-KI Muse seit Anfang des Monats und positive Analystenreaktionen darauf. Hierzu gesellte sich inzwischen auch Brent Thill von Jefferies. Muse verfüge über "alle Anzeichen einer Killer-App" mit nie dagewesener Verbraucher-Akzeptanz - deutlich über jener von Anthropics Claude oder Googles Gemini - und enormen Monetarisierungschancen. Der frische Schwung für den KI-Bereich übertrug sich in Asien und könnte auch hierzulande Bewegung mit sich bringen.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires