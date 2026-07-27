Sinkende Anleiherenditen vs. Trump-Drohung gegen Iran: DAX kaum verändert erwartet
Beim deutschen Leitindex dürfte sich am Donnerstag nach seinem jüngsten Rückschlag, wie bereits zur Wochenmitte, nur wenig tun.
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Am Mittwoch hatte der DAX den Handel mit einem marginalen Minus von 0,14 Prozent bei 26.091,33 Punkten beendet. Am Donnerstag prognostizieren vorbörsliche Indikationen einen kaum veränderten Start.
Seit dem jüngsten Rekordhoch fehlen vor allem Anschlusskäufe. Gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges hatten in den vergangenen Tagen die Stimmung belastet.
DAX-Rekorde im Fokus
Seit der vergangenen Wochenmitte gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.
Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten zumindest eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Asiatische Aktienmärkte erholen sich nach Rückschlag
In Asien präsentierten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Donnerstagmorgen immerhin deutlich erholt. Die technologielastigen Nikkei 225 und KOSPI hatten zuletzt insbesondere unter steigenden Anleihezinsen gelitten. Mit dem KI-Boom in einer Warteschleife gab es hier seit Juni keine Bestmarken mehr. Für etwas Unterstützung sorgt am Donnerstag eine Rückgang der Anleiherenditen, was bereits am Mittwoch den US-Börsen geholfen hatte. So hatte das US-Finanzministerium angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Der Schritt zielt darauf ab, den Druck auf einen Markt zu verringern, der die Kreditkosten zuletzt auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten getrieben hatte.
Trump droht Iran mit Wirtschaftskrieg
Bei den Ölpreisen geht es zur Wochenmitte weiter eher ruhig zu, auch nachdem US-Präsident Trump dem Iran mit einem Wirtschaftskrieg gedroht hat, mutmaßlich als Zeichen wachsender Frustration über den mangelnden Fortschritt bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus und bei der Beilegung des seit fast sechs Monaten andauernden Konflikts. Trump sagte, es werde "die vernichtendste Wirtschaftsoperation, die je gegen ein Land unternommen wurde".
Auch müsse jedes Land samt seiner Finanzinstitutionen, Unternehmen, Flughäfen und Regierungsbehörden bei einer Unterstützung des Irans mit "GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen, verkündete er auf seiner Plattform Truth Social.
Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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