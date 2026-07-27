Sinkende Anleiherenditen vs. Trump-Drohung gegen Iran: DAX sinkt

DAX aktuell

20.08.26 10:15 Uhr

Beim deutschen Leitindex geht es am Donnerstag nach dem jüngsten Rückschlag, wie bereits zur Wochenmitte, erneut nach unten.

• Die Marktstimmung wird durch steigende Anleiherenditen, den Nahost-Konflikt und die anstehende Veröffentlichung der Fed-Minutes geprägt, wobei die Investoren auf Hinweise zu möglichen Zinserhöhungen und die Inflation in der Eurozone achten.

• In Asien belasteten vor allem fallende Halbleiterwerte die Märkte, insbesondere in Japan und Südkorea, was auch die Technologiewerte im DAX beeinflusste, während der KOSPI und Nikkei stark unter Druck standen.

• Der DAX zeigte sich trotz schwacher asiatischer Kurse und einem Rückgang von 0,14 % bei 26.091 Punkten relativ stabil und erreichte kürzlich neue Schlusskurs-Bestmarken.

Der DAX begann den Donnerstagshandel mit einem leichten Abschlag von 0,15 Prozent bei 26.050,95 Punkten. Anschließend wird dieser noch ausgebaut.

Seit dem jüngsten Rekordhoch fehlen vor allem Anschlusskäufe. Gestiegene Rendite an den Anleihemärkten und die wieder höheren Ölpreise wegen des Iran-Krieges hatten in den vergangenen Tagen die Stimmung belastet.

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DAX-Rekorde im Fokus

Seit der vergangenen Wochenmitte gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten zumindest eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Asiatische Aktienmärkte erholen sich nach Rückschlag

In Asien präsentierten sich die Indizes in Japan und Südkorea am Donnerstagmorgen immerhin deutlich erholt. Die technologielastigen Nikkei 225 und KOSPI hatten zuletzt insbesondere unter steigenden Anleihezinsen gelitten. Mit dem KI-Boom in einer Warteschleife gab es hier seit Juni keine Bestmarken mehr. Für etwas Unterstützung sorgt am Donnerstag eine Rückgang der Anleiherenditen, was bereits am Mittwoch den US-Börsen geholfen hatte. So hatte das US-Finanzministerium angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen. Der Schritt zielt darauf ab, den Druck auf einen Markt zu verringern, der die Kreditkosten zuletzt auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten getrieben hatte.

Trump droht Iran mit Wirtschaftskrieg

Bei den Ölpreisen geht es zur Wochenmitte weiter eher ruhig zu, auch nachdem US-Präsident Trump dem Iran mit einem Wirtschaftskrieg gedroht hat, mutmaßlich als Zeichen wachsender Frustration über den mangelnden Fortschritt bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus und bei der Beilegung des seit fast sechs Monaten andauernden Konflikts. Trump sagte, es werde "die vernichtendste Wirtschaftsoperation, die je gegen ein Land unternommen wurde".

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Auch müsse jedes Land samt seiner Finanzinstitutionen, Unternehmen, Flughäfen und Regierungsbehörden bei einer Unterstützung des Irans mit "GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen" rechnen, verkündete er auf seiner Plattform Truth Social.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Martina Köhler, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires