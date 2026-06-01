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DAX aktuell

Sinkende Ölpreise dämpfen Inflationssorgen: DAX konnte Gewinne trotzdem nicht verteidigen

09.06.26 18:48 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - DAX rutscht letztlich ins Minus - Iran-Krieg sorgt weiter für Vorsicht unter Anlegern | finanzen.net

Hoffnung auf Entspannung konnte den deutschen Leitindex nicht mehr stützen: Nach zwischenzeitlichen Gewinnen verbuchte der DAX letztlich Verluste.

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Der DAX verbuchte zur Börseneröffnung einen kleinen Abschlag von 0,11 Prozent auf 24.589,29 Punkte. Im Verlauf arbeitete er sich auf grünes Terrain vor, bevor es dann wieder abwärts ging. Schlussendlich ging es für das Börsenbarometer um 0,74 Prozent nach unten auf 24.433,06 Punkte.

Anleger wissen nicht wohin

"Zwischen Krisenrauschen, geldpolitischen Fragezeichen und der KI-Euphorie als strukturellem Wachstumstreiber fehlt Anlegern derzeit ein verlässliches Navigationssignal. Ohne klare Leitplanken bleibt das Marktumfeld schwer navigierbar", kommentierte Marktexperte Timo Emden.

Unsichere Lage im Iran-Krieg sorgt weiter für Vorsicht - aber Ölpreise fallen

Der Stimmung grundsätzlich ist, dass es im Nahost-Konflikt keine neuen Kampfhandlungen gibt, nachdem Israel und der Iran am Vortag wieder eine Waffenruhe verkündet hatten. Derweil strahlt US-Präsident Donald Trump weiter Zuversicht im Hinblick auf eine baldige Einigung mit dem Iran aus. Verstärkt wird diese durch Aussagen des iranischen UNO-Botschafters, der Ende Juni als möglichen Termin für eine Vereinbarung in den Raum gestellt hat.

Stützend wirkt auch der vor diesem Hintergrund leicht nachgebende Ölpreis. Das dämpft Inflationssorgen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt derzeit nicht kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Julia Walter, Martina Köhler, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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