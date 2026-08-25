Sinkende Ölpreise sorgen für Entspannung: DAX dürfte sich stabilisieren

DAX aktuell

03.09.26 08:01 Uhr

Eine Verschnaufpause beim Ölpreis dürfte am Donnerstag für etwas Entspannung am deutschen Aktienmarkt sorgen. Die 50-Tage-Linie bleibt dabei im Blick.

• Der DAX erreichte zuletzt am Freitag ein Intraday-Allzeithoch von 26.618,74 Punkten, schloss aber bei 26.569,99 Punkten, während globale Wachstumssorgen die Märkte weiterhin belasten.

• Steigende Ölpreise, getrieben durch Konflikte zwischen den USA und dem Iran, erreichen über 95 US-Dollar pro Barrel Brent, was insbesondere technologische Indizes in Fernost belastet.

• Der DAX fällt am Mittwoch um 0,32 % und rutscht unter das Juli-Zwischenhoch bei 25.900 Punkten, mit einem möglichen Test der 50-Tage-Linie bei 25.625 Punkten.

Der DAX dürfte sich nach den Verlusten vom Vortag stabilisieren und den Donnerstaghandel knapp im Plus eröffnen. Eine Verschnaufpause bei den zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreisen sollte für etwas Erleichterung sorgen.

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Unterstützung an 50-Tage-Linie hält

Noch am vergangenen Freitag hatte der deutsche Leitindex ein Rekordhoch erreicht. Anschließend setzten steigende Ölpreise und hohe Anleiherenditen die Anleger zunehmend unter Druck und lösten eine deutliche Korrektur aus. Am Mittwoch fand der DAX bei 25.727 Punkten jedoch Unterstützung und drehte noch vor dem Erreichen der 50-Tage-Linie nach oben. Der viel beachtete gleitende Durchschnitt gilt als wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend.

Letzte DAX-Rekorde

Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires