Sinkende Ölpreise sorgen für Entspannung: DAX dürfte sich stabilisieren
Eine Verschnaufpause beim Ölpreis dürfte am Donnerstag für etwas Entspannung am deutschen Aktienmarkt sorgen. Die 50-Tage-Linie bleibt dabei im Blick.
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Der DAX dürfte sich nach den Verlusten vom Vortag stabilisieren und den Donnerstaghandel knapp im Plus eröffnen. Eine Verschnaufpause bei den zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreisen sollte für etwas Erleichterung sorgen.
Unterstützung an 50-Tage-Linie hält
Noch am vergangenen Freitag hatte der deutsche Leitindex ein Rekordhoch erreicht. Anschließend setzten steigende Ölpreise und hohe Anleiherenditen die Anleger zunehmend unter Druck und lösten eine deutliche Korrektur aus. Am Mittwoch fand der DAX bei 25.727 Punkten jedoch Unterstützung und drehte noch vor dem Erreichen der 50-Tage-Linie nach oben. Der viel beachtete gleitende Durchschnitt gilt als wichtiger Indikator für den mittelfristigen Trend.
Letzte DAX-Rekorde
Der DAX hat vergangenen Freitag zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.618,74 Zähler stieg. Am gleichen Tag erreichte er zum Handelsende bei 26.569,99 Punkten eine die letzte Bestmarke auf Schlusskursbasis.
Bettina Schneider, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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