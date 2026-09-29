Sinkende Ölpreise und bessere KI-Stimmung: DAX steigt etwas in einem sich aufhellenden Umfeld
Am Aktienmarkt waren die Augen der Anleger am Dienstag auf die fallen Ölpreise und die Entwicklungen in der KI-Branche gerichtet.
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Zum Handelsstart hatte der DAX auf der höhe des Vortagesschlusses bei 25.374,34 Punkten notiert. Im weiteren Verlauf setzten sich dann aber die Käufer durch und das Barometer stieg vorübergehend sogar wieder über die Marke von 25.500 Zähler. Letztlich verließ die Anleger aber der Mut und der Leitindex schloss nur 0,10 Prozent höher bei 35.399,21 Punkten.
Bessere Stimmung im KI-Sektor sorgte am Dienstag wieder für grüne Vorzeichen. So scheinen Anleger vermehrt auf den anstehenden Mega-Börsengang von Claude-Entwickler Anthropic zu schauen, was im Tech-Sektor wieder zu Gewinnen führte.
Hoffnung auf Deeskalation des Nahost-Konflikts: Ölpreis gibt nach
Rückläufige Ölpreise stützten. Wie am Vormittag vom iranischen Außenminister verlautbart, gehen die Verhandlungen mit den USA über die Straße von Hormus weiter. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden, sagte Abbas Araghtschi laut seinem Ministerium in New York. "Die Anleger setzen mit deutschen Standardwerten auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.
Schwächster Börsenmonat macht seinem Ruf alle Ehre
Der Marktbeobachter Stephen Innes stellt sich die Frage, wie lange das US-Wirtschaftswachstum höhere Zinsen und Ölpreise noch ausgleichen kann, während "das Aktienpolster nicht mehr weiter wächst". Neben dem DAX steuert auch der New Yorker Dow Jones Industrial mit Einbußen größer drei Prozent auf einen überdurchschnittlich schwachen September zu.
US-Arbeitsmarkt und Konjunkturdaten im Blick
Auf Konjunkturseite richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf zwei Termine am Freitag: den US-Arbeitsmarktbericht und die Verbraucherpreisdaten aus der Europäischen Union. Beide gelten als wichtige Weichensteller für den geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Bereits am Mittwoch und Donnerstag stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus Asien, den USA und Europa an, die als zentrale Frühindikatoren für die wirtschaftliche Stimmung gelten.
Letzte DAX-Rekorde
Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.
Benedict Kurschat, Alexandra Hesse, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires
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