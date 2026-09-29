Sinkende Ölpreise und bessere KI-Stimmung: DAX steigt in einem sich aufhellenden Umfeld

DAX aktuell

29.09.26 12:34 Uhr

Am Aktienmarkt sind die Augen der Anleger am Dienstag auf die fallen Ölpreise und die Entwicklungen in der KI-Branche gerichtet.

• Die US-Regierung rechnet mit weiteren Verhandlungen mit dem Iran, während die Inflationsentwicklung und die Beschäftigungslage die geldpolitischen Entscheidungen beeinflussen, was die Märkte vor Herausforderungen stellt und auf eine mögliche Stagflation hindeutet.

• Die Ölpreise schwankten aufgrund wieder fließender Mengen durch beschädigte Pipelines und bleiben ein entscheidender Faktor für die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank, wobei die Stimmung angesichts hoher Energiepreise angespannt ist.

• Der DAX startete die Woche mit einem minimalen Plus, schloss jedoch kaum verändert bei etwa 25.374 Punkten, während die Aktienmärkte durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ölpreisen und geopolitischen Spannungen belastet wurden.

Zum Handelsstart notierte der DAX auf der höhe des Vortagesschlusses bei 25.374,34 Punkten. Inzwischen setzen sich die Käufer durch.

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Bessere Stimmung im KI-Sektor sorgt am Dienstag wieder für grüne Vorzeichen. So scheinen Anleger vermehrt auf den anstehenden Mega-Börsengang von Claude-Entwickler Anthropic zu schauen, was im Tech-Sektor wieder zu Gewinnen führt.

Hoffnung auf Deeskalation des Nahost-Konflikts: Ölpreis gibt nach

Rückläufige Ölpreise stützten. Wie am Vormittag vom iranischen Außenminister verlautbart, gehen die Verhandlungen mit den USA über die Straße von Hormus weiter. In dem festgefahrenen Konflikt versuche aktuell der Golfstaat Katar eine Lösung zu finden, sagte Abbas Araghtschi laut seinem Ministerium in New York. "Die Anleger setzen mit deutschen Standardwerten auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Schwächster Börsenmonat macht seinem Ruf alle Ehre

Der Marktbeobachter Stephen Innes stellt sich die Frage, wie lange das US-Wirtschaftswachstum höhere Zinsen und Ölpreise noch ausgleichen kann, während "das Aktienpolster nicht mehr weiter wächst". Neben dem DAX steuert auch der New Yorker Dow Jones Industrial mit Einbußen größer drei Prozent auf einen überdurchschnittlich schwachen September zu.

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US-Arbeitsmarkt und Konjunkturdaten im Blick

Auf Konjunkturseite richtet sich der Blick der Anleger vor allem auf zwei Termine am Freitag: den US-Arbeitsmarktbericht und die Verbraucherpreisdaten aus der Europäischen Union. Beide gelten als wichtige Weichensteller für den geldpolitischen Kurs der Notenbanken. Bereits am Mittwoch und Donnerstag stehen zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus Asien, den USA und Europa an, die als zentrale Frühindikatoren für die wirtschaftliche Stimmung gelten.

Letzte DAX-Rekorde

Am 28. August hatte der DAX sein letztes Allzeithoch auf Intraday-Basis bei 26.618,74 Punkten erreicht. Am selben Tag erreichte er einen Rekord auf Schlussbasis bei 26.569,99 Zählern.

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Benedict Kurschat, Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires