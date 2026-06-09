DAX24.673 -0,4%Est506.069 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 +9,7%Nas26.022 +1,2%Bitcoin54.976 +0,2%Euro1,1547 +0,3%Öl93,91 +1,2%Gold4.336 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SpaceX SPACEX NEL ASA A0B733 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Minus -- US-Börsen fester -- SpaceX vermietet Rechenleistung an Alphabet -- NVIDIA, SK hynix, Tesla, BYD, NIO, Meta Platforms, NEL, Infineon, SoftBank, Samsung, Bitcoin im Fokus
Top News
US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen - Aktien im Plus US-Inhaltsstoffhersteller Ingredion will Tate & Lyle kaufen - Aktien im Plus
Index-Aufstieg katapultiert Marvell Technology-Aktie nach oben - Umschichtungen voraus Index-Aufstieg katapultiert Marvell Technology-Aktie nach oben - Umschichtungen voraus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX reduziert Verluste zum Wochenstart

08.06.26 15:32 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Iran-Israel-Angriffe und Ölpreise belasten DAX etwas | finanzen.net

Die Talfahrt des deutschen Leitindex geht am Montag wegen schlechter globaler Vorgaben und der wieder eingetrübten Lage im Nahen Osten weiter.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
93,75 USD 0,97 USD 1,05%
News
Ölpreis (WTI)
90,98 USD 0,44 USD 0,49%
News
Indizes
DAX 40
24.645,0 PKT -114,1 PKT -0,46%
Charts|News|Analysen

Der DAX begann den Montagshandel 1,26 Prozent im Minus bei 24.447,32 Punkten. Im Laufe des Tages holt das Barometer einen Teil seiner anfänglichen Verluste auf, bewegt sich aber weiter auf rotem Terrain.
Er fiel damit zeitweise unter die 21-Tage-Linie, die aktuell bei 24.700 Zählern verläuft.

Zunächst hatten US-Zinsängste und der sich wieder zuspitzende Krieg zwischen Israel und dem Iran der hiesigen Börse zu schaffen gemacht.

Iran und Israel mit gegenseitigen Angriffen - Ölpreis steigt

Als Belastung kommt die erneute Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel hinzu. Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Zuletzt vermeldeten beide Länder gegenseitigen Raketenbeschuss - obwohl US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge dazu aufforderte, auf eine Vergeltung neuer Angriffe des Irans zu verzichten. Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum des Irans angegriffen. Die Ölpreise legten deswegen am Morgen deutlich zu, im Tagesverlauf wird der Anstieg moderater.

Negative Vorgaben aus den USA und Asien - Techtitel weiter unter Druck

Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen hatten sich am Freitagabend nach dem US-Arbeitsmarktbericht beschleunigt und vor allem bei Technologiewerten zu einem massiven Abverkauf geführt. Dies spiegelte sich zu Wochenbeginn auch im asiatischen Handel wider - vor allem an den technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea, die zuletzt stark von KI-Fantasie profitiert hatten. Auslöser dafür waren unerwartet gute US-Arbeitsmarktdaten. "Eine viel zu heiße Beschäftigung in den USA schürt panische Angst vor einer hartnäckigen Inflation und zerstört jegliche Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen der Fed völlig", kommentierte Marktexperte Tim Ritschar von ActivTrades.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt wieder etwas größer. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

15:34Indigo muss länger auf Airbus A321 XLR warten
15:32Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX reduziert Verluste zum Wochenstart
15:29Bloomberg-Bericht: Airbus meldet Lieferverzögerungen für A320-Familie
14:35Aktien Frankfurt: Dax dämmt Verluste ein
14:27Airbus kann Liefertermine für A321neo nicht einhalten
14:07SAS will Airbus A330neo und weitere A350 bestellen
13:30Broadcom belastet den Kryptomarkt – Außerdem Micron Technology, AT&T, John Deere, Alibaba und Softbank in der Analyse
13:30Broadcom belastet den Kryptomarkt – Außerdem Micron Technology, AT&T, John Deere, Alibaba und Softbank in der Analyse
mehr