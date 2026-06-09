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DAX aktuell

Situation zwischen Iran und Israel eskaliert: DAX steuert auf verlustreichen Wochenstart zu

08.06.26 07:35 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Iran-Israel-Angriffe und Ölpreise dürften DAX deutlich belasten | finanzen.net

Die Talfahrt des deutschen Leitindex dürfte sich am Montag wegen schlechter globaler Vorgaben und der wieder eingetrübten Lage im Nahen Osten nochmals verschärfen.

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Der DAX war am Freitag 0,75 Prozent schwächer bei 24.759,05 Punkten ins Wochenende gegangen. Zum Start in den Montagshandel werden nun weitere deutliche Verluste erwartet: In vorbörslichen Indikationen gibt der deutsche Leitindex zeitweise um rund 1,3 Prozent nach.
Er dürfte somit wohl deutlich unter die 21-Tage-Linie fallen, die aktuell bei 24.700 Zählern verläuft.

Iran und Israel mit gegenseitigen Angriffen - Ölpreis steigt

Als Belastung kommt die erneute Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran und Israel hinzu. Am Sonntagabend hatte der Iran zum ersten Mal seit zwei Monaten wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe erfolgten als Reaktion auf israelische Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon. Zuletzt vermeldeten beide Länder gegenseitigen Raketenbeschuss - obwohl US-Präsident Donald Trump den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge dazu aufforderte, auf eine Vergeltung neuer Angriffe des Irans zu verzichten. Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum des Irans angegriffen. Die Ölpreise legen deswegen zum Wochenstart deutlich zu.

Die jüngste Eskalation weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Ebenfalls droht damit auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA zu scheitern.

Negative Vorgaben aus den USA und Asien - Techtitel weiter unter Druck

Die Gewinnmitnahmen an den US-Börsen hatten sich am Freitagabend nach dem US-Arbeitsmarktbericht beschleunigt und dies spiegelte sich zu Wochenbeginn auch im asiatischen Handel wider - vor allem an den technologielastigen Börsen in Tokio, Taiwan und Südkorea, die zuletzt stark von KI-Fantasie profitiert hatten. "Wenn sich der heißeste Tummelplatz plötzlich in eine hektische Fluchtsituation verwandelt, bleibt das den Händlern nicht verborgen", erklärte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt wieder etwas größer. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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