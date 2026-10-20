DAX 25.223 -0,4%ESt50 6.105 -0,6%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,82 +0,7%Nas 26.450 +0,1%Bitcoin 73.024 -0,0%Euro 1,1230 +0,1%Öl 109,1 -0,4%Gold 4.129 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX-Kursentwicklung

DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX aktuell

DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX aktuell

Der DAX erleidet am Dienstagnachmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
159.00 EUR 1.30 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
E.ON SE
17.88 EUR 0.40 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.94 EUR -0.36 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Hannover Rück
276.20 EUR 4.40 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
365.40 EUR -8.40 EUR -2.25 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
50.82 EUR -1.09 EUR -2.10 %
Charts | News | Analysen
QIAGEN N.V.
42.00 EUR 0.86 EUR 2.09 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
201.95 EUR 0.70 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Scout24
80.55 EUR 1.25 EUR 1.58 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
258.05 EUR -6.30 EUR -2.38 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
128.84 EUR -2.58 EUR -1.96 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.02 EUR -0.52 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
16.18 EUR -0.37 EUR -2.24 %
Charts | News | Analysen
Zalando
25.22 EUR -0.49 EUR -1.91 %
Charts | News | Analysen
Indizes
DAX 40
25,211.77 EUR -108.00 EUR -0.43 %
News | Analysen

Am Dienstag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 25.177,24 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,130 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,395 Prozent auf 25.219,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.319,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.050,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.229,92 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 25.304,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24.846,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der DAX bei 24.258,80 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell EON SE (+ 2,08 Prozent auf 17,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 39,63 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Scout24 (+ 1,19 Prozent auf 80,85 EUR) und Hannover Rück (+ 1,17 Prozent auf 276,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,45 Prozent auf 50,71 EUR), Siemens (-3,06 Prozent auf 258,05 EUR), Zalando (-2,62 Prozent auf 25,23 EUR) und HOCHTIEF (-2,62 Prozent auf 364,20 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.692.459 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 229,940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.