DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX aktuell

DAX-Kursentwicklung

20.10.26 15:57 Uhr

Der DAX erleidet am Dienstagnachmittag Verluste.

Am Dienstag verbucht der DAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,56 Prozent auf 25.177,24 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,130 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,395 Prozent auf 25.219,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.319,77 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.050,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.229,92 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, den Wert von 25.304,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der DAX einen Wert von 24.846,69 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, lag der DAX bei 24.258,80 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,60 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26.618,74 Punkten. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell EON SE (+ 2,08 Prozent auf 17,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 39,63 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Scout24 (+ 1,19 Prozent auf 80,85 EUR) und Hannover Rück (+ 1,17 Prozent auf 276,60 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,45 Prozent auf 50,71 EUR), Siemens (-3,06 Prozent auf 258,05 EUR), Zalando (-2,62 Prozent auf 25,23 EUR) und HOCHTIEF (-2,62 Prozent auf 364,20 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Vonovia SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.692.459 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 229,940 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net