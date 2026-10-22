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Marktbericht

DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

DAX aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Der DAX notiert aktuell im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.00 EUR -3.30 EUR -2.05 %
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Commerzbank
36.56 EUR -0.84 EUR -2.25 %
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Deutsche Börse AG
314.50 EUR 7.50 EUR 2.44 %
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Deutsche Telekom AG
25.89 EUR 0.34 EUR 1.33 %
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HOCHTIEF AG
365.80 EUR -7.20 EUR -1.93 %
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Infineon AG
51.33 EUR -1.86 EUR -3.50 %
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Merck KGaA
146.80 EUR 4.45 EUR 3.13 %
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QIAGEN N.V.
44.93 EUR 1.93 EUR 4.49 %
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SAP SE
214.15 EUR 7.10 EUR 3.43 %
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Siemens AG
263.05 EUR -3.15 EUR -1.18 %
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Siemens Energy AG
126.06 EUR -6.66 EUR -5.02 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.22 EUR -0.10 EUR -0.14 %
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Vonovia SE
16.52 EUR -0.11 EUR -0.66 %
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Indizes
DAX 40
25,550.00 EUR -95.04 EUR -0.37 %
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Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,38 Prozent auf 25.548,57 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,107 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,574 Prozent tiefer bei 25.497,94 Punkten, nach 25.645,04 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.318,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.563,13 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 0,031 Prozent. Der DAX wies vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Wert von 25.578,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25.155,41 Punkten auf. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 24.151,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,11 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,10 Prozent auf 45,01 EUR), Merck (+ 3,41 Prozent auf 147,10 EUR), SAP SE (+ 2,47 Prozent auf 213,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,69 Prozent auf 25,93 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,56 Prozent auf 312,80 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Siemens Energy (-4,91 Prozent auf 127,08 EUR), HOCHTIEF (-2,73 Prozent auf 363,80 EUR), Infineon (-2,52 Prozent auf 51,75 EUR), Siemens (-1,84 Prozent auf 261,85 EUR) und Commerzbank (-1,72 Prozent auf 36,65 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die QIAGEN-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3.861.219 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 232,629 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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13:26 SAP SE Overweight Barclays Capital
10:46 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
10:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:16 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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