Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX kaum bewegt - Warten auf Impulse

DAX aktuell

26.08.26 09:20 Uhr

Der DAX kommt zunächst kaum vom Fleck. Anleger warten gespannt auf die NVIDIA-Zahlen am Abend. Das US-Notenbankertreffen am Freitag dürfte in dieser Woche weitere Impulse setzen.

• Das deutsche Geschäftsklima erholte sich im August zum vierten Mal in Folge, der DAX erreichte zuletzt ein Intraday-Hoch von 26.573 Punkten, was auf anhaltende wirtschaftliche Erholungssignale hindeutet.

• Die US-Regierung kündigte einen "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran an, was jedoch die Märkte kaum bewegte, während die Blockade der Straße von Hormus die Gaspreise in Deutschland steigen ließ.

• Der DAX stieg am Dienstag um 0,61 % auf 26.266 Punkte, während die Aktienmärkte von optimistischen Erwartungen vor NVIDIA-Quartalszahlen und US-Geldpolitik beeinflusst wurden.

Anleger am deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zunächst zurück: Der DAX begann die Sitzung minimale 0,04 Prozent niedriger bei 26.255,41 Punkten. Auch danach hält er sich nahe der Nulllinie.

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Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag erneut in die Nähe seines Rekordhochs gestiegen war, warten die Marktteilnehmer nun auf wichtige Zinssignale aus den USA sowie die nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA.

Wichtige US-Inflationsdaten voraus

Am Nachmittag richten sich die Blicke auf den PCE-Deflator. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanktreffen in Jackson Hole liefert der Inflationsindikator neue Hinweise für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Die NordLB rechnet für Juli lediglich mit einem moderaten Anstieg der Preise. Dies könnte die Märkte etwas entlasten.

Anleger warten gespannt auf NVIDIA-Bilanz

Später am Abend stehen die Zahlen von NVIDIA im Fokus. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Entwicklung der KI-Investitionen, nachdem Anleger zuletzt zunehmend kritisch auf das Thema geblickt haben. Die NordLB bezeichnet die Ergebnisse als einen "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Gleichzeitig sind die Marktteilnehmer an die starken Geschäftszahlen des Chipkonzerns inzwischen gewöhnt. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte zuletzt darauf verwiesen, dass die NVIDIA-Aktie nach den vergangenen vier Zahlenvorlagen jeweils nachgegeben habe.

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DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Bettina Schneider, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires