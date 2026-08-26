DAX 26.266 +0,6%ESt50 6.456 +0,1%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,15 -0,0%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.684 +0,7%Euro 1,1662 -0,1%Öl 86,9 -1,9%Gold 4.634 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX wartet auf neue Impulse

Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX wartet auf neue Impulse

Der DAX dürfte zunächst kaum vom Fleck kommen. Anleger warten gespannt auf die NVIDIA-Zahlen am Abend. Das US-Notenbankertreffen am Freitag dürfte in dieser Woche weitere Impulse setzen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,266.14 EUR 159.54 EUR 0.61 %
News | Analysen

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich am Mittwoch zunächst zurückhalten: Der DAX pendelt vorbörslich zeitweise um die Nulllinie, nachdem er am Vortag höher bei 26.266,14 Punkten aus der Sitzung gegangen war.

Werbung

Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag erneut in die Nähe seines Rekordhochs gestiegen war, warten die Marktteilnehmer nun auf wichtige Zinssignale aus den USA sowie die nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA.

Wichtige US-Inflationsdaten voraus

Am Nachmittag richten sich die Blicke auf den PCE-Deflator. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanktreffen in Jackson Hole liefert der Inflationsindikator neue Hinweise für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Die NordLB rechnet für Juli lediglich mit einem moderaten Anstieg der Preise. Dies könnte die Märkte etwas entlasten.

Anleger warten gespannt auf NVIDIA-Bilanz

Später am Abend stehen die Zahlen von NVIDIA im Fokus. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Entwicklung der KI-Investitionen, nachdem Anleger zuletzt zunehmend kritisch auf das Thema geblickt haben. Die NordLB bezeichnet die Ergebnisse als einen "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Gleichzeitig sind die Marktteilnehmer an die starken Geschäftszahlen des Chipkonzerns inzwischen gewöhnt. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte zuletzt darauf verwiesen, dass die NVIDIA-Aktie nach den vergangenen vier Zahlenvorlagen jeweils nachgegeben habe.

Werbung

DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Bettina Schneider, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.