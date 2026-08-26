Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX zum Handelsschluss mit kleinem Plus

DAX aktuell

26.08.26 17:39 Uhr

Der DAX kam etwas voran. Anleger warteten gespannt auf die NVIDIA-Zahlen am Abend. Das US-Notenbankertreffen am Freitag dürfte in dieser Woche weitere Impulse setzen.

• Der DAX hatte im August Rekordhochs erreicht und bleibt im Blick, während Investoren auf weitere Impulse durch US-Daten und Unternehmenszahlen warten.

• Wichtige US-Inflationsdaten und die Quartalszahlen von NVIDIA am Abend stehen im Fokus, da sie Hinweise auf die US-Geldpolitik und die Entwicklung im KI-Sektor geben.

• Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit einer positiven Grundstimmung, der DAX startet leicht im Minus, gewinnt aber im Verlauf an Stärke.

Anleger am deutschen Aktienmarkt waren am Mittwoch positiv gestimmt: Der DAX begann die Sitzung minimale 0,04 Prozent niedriger bei 26.255,41 Punkten. Im weiteren Verlauf zeigte sich das Börsenbarometer freundlich und gewann schlussendlich 0,08 Prozent auf 26.285,96 Zähler.

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Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag erneut in die Nähe seines Rekordhochs gestiegen war, warten die Marktteilnehmer nun auf wichtige Zinssignale aus den USA sowie die nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA.

Wichtige US-Inflationsdaten

Der an den Finanzmärkten stark beachtete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ist im Juli im Jahresvergleich etwas höher als erwartet ausgefallen. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanktreffen in Jackson Hole lieferte der Inflationsindikator neue Hinweise für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Anleger warten gespannt auf NVIDIA-Bilanz

Später am Abend stehen die Zahlen von NVIDIA im Fokus. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Entwicklung der KI-Investitionen, nachdem Anleger zuletzt zunehmend kritisch auf das Thema geblickt haben. Die NordLB bezeichnet die Ergebnisse als einen "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Gleichzeitig sind die Marktteilnehmer an die starken Geschäftszahlen des Chipkonzerns inzwischen gewöhnt. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte zuletzt darauf verwiesen, dass die NVIDIA-Aktie nach den vergangenen vier Zahlenvorlagen jeweils nachgegeben habe.

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DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Bettina Schneider, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires