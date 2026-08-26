DAX 26.286 +0,1%ESt50 6.471 +0,2%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,04 -1,1%Nas 26.055 -0,4%Bitcoin 66.960 -0,4%Euro 1,1655 -0,2%Öl 89,2 +0,7%Gold 4.594 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
DAX aktuell

Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX zum Handelsschluss mit kleinem Plus

Spannung vor NVIDIA-Zahlen am Abend: DAX zum Handelsschluss mit kleinem Plus

Der DAX kam etwas voran. Anleger warteten gespannt auf die NVIDIA-Zahlen am Abend. Das US-Notenbankertreffen am Freitag dürfte in dieser Woche weitere Impulse setzen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
26,285.96 EUR 19.82 EUR 0.08 %
News | Analysen

Anleger am deutschen Aktienmarkt waren am Mittwoch positiv gestimmt: Der DAX begann die Sitzung minimale 0,04 Prozent niedriger bei 26.255,41 Punkten. Im weiteren Verlauf zeigte sich das Börsenbarometer freundlich und gewann schlussendlich 0,08 Prozent auf 26.285,96 Zähler.

Werbung

Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag erneut in die Nähe seines Rekordhochs gestiegen war, warten die Marktteilnehmer nun auf wichtige Zinssignale aus den USA sowie die nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA.

Wichtige US-Inflationsdaten

Der an den Finanzmärkten stark beachtete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ist im Juli im Jahresvergleich etwas höher als erwartet ausgefallen. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank. Vor dem am Donnerstag beginnenden Notenbanktreffen in Jackson Hole lieferte der Inflationsindikator neue Hinweise für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Anleger warten gespannt auf NVIDIA-Bilanz

Später am Abend stehen die Zahlen von NVIDIA im Fokus. Sie gelten als wichtiger Gradmesser für die weitere Entwicklung der KI-Investitionen, nachdem Anleger zuletzt zunehmend kritisch auf das Thema geblickt haben. Die NordLB bezeichnet die Ergebnisse als einen "Indikator für die Stärke des Investitionsbooms im KI-Bereich". Gleichzeitig sind die Marktteilnehmer an die starken Geschäftszahlen des Chipkonzerns inzwischen gewöhnt. Jim Reid von der Deutschen Bank hatte zuletzt darauf verwiesen, dass die NVIDIA-Aktie nach den vergangenen vier Zahlenvorlagen jeweils nachgegeben habe.

Werbung

DAX-Rekorde im Fokus

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Bettina Schneider, Melanie Schürmann, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.