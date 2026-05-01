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Stabilisierung geht weiter: DAX geht klar höher aus dem Feiertagshandel - China-Besuch von Trump im Fokus

14.05.26 17:43 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX konnte sich im Feiertagshandel weiter stabilisieren | finanzen.net

Im Feiertagshandel am Donnerstag ging die Stabilisierung des DAX weiter. Im Fokus der Anleger stand unter anderem der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China.

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Der DAX eröffnete die Sitzung an Christi Himmelfahrt mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 24.366,42 Punkten und bewegte sich auch im Tagesverlauf klar in der Gewinnzone. Schlussendlich ging er 1,32 Porzent fester bei 24.456,26 Zählern in den Feierabend.

China-Besuch von Trump und Iran-Krieg im Fokus

Eine Lösung im Iran-Krieg zeichnet sich nach wie vor nicht ab - und ob China diesbezüglich während des Treffens zwischen Chinas Staatschef Xi Xinping und US-Präsident Donald Trump in Peking vermitteln kann, bleibt abzuwarten.

Xi und Trump bemühten sich zunächst mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der beiden Großmächte. Die Investoren schienen froh darüber zu sein, dass es zunächst zu keinen größeren Verwerfungen gekommen sei, kommentierte Lipkow. Nur das Thema Taiwan werde von beiden Seiten kontroverser angegangen. So machte Xi nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua deutlich: Sollte die Taiwan-Frage schlecht gehandhabt werden, käme es zu Spannungen oder sogar Konflikten zwischen den USA und China.

Berichtssaison im Blick

Unternehmensseitig geht es nach den heißen Tagen der Berichtssaison ruhiger zu. Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets sprach von einem typischen Feiertagshandel, gekennzeichnet durch geringes Handelsvolumen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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