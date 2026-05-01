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DAX aktuell

Stabilisierung geht weiter: DAX legt im Feiertagshandel deutlich zu - China-Besuch von Trump im Fokus

14.05.26 10:24 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX stabilisiert sich im Feiertagshandel weiter | finanzen.net

Im Feiertagshandel am Donnerstag geht die Stabilisierung des DAX weiter. Im Fokus der Anleger steht unter anderem der Besuch von US-Präsident Donald Trump in China.

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Der DAX eröffnete die Sitzung an Christi Himmelfahrt mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 24.366,42 Punkten und legt anschließend weiter zu.

China-Besuch von Trump im Fokus

Zum Auftakt des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in China haben sich beide Seiten mit betont freundlichen Worten um ein stabileres Verhältnis der Großmächte bemüht. Nach einem Empfang mit militärischen Ehren lobte Trump Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ausdrücklich. Der Gastgeber in Peking wiederum sagte, er sei überzeugt, dass die gemeinsamen Interessen zwischen den USA und China größer seien als die Differenzen.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, Stonel / Shutterstock.com

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