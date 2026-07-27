Steigende Renditen für US-Anleihen bringen Unruhe: DAX startet stabil - 26.000er-Marke im Blick

DAX aktuell

21.08.26 09:05 Uhr

Nachdem der DAX am Vortag die psychologisch wichtige 26.000-Punkte-Marke unterschritt, sieht es am Freitag nach wenig Bewegung aus. Die Belastungsfaktoren bleiben jedoch gleich.

• Die Entwicklung an den Anleihemärkten, insbesondere die Rückkäufe langlaufender US-Treasurys, beeinflusst die Märkte stark, während US-Präsident Trump mit Drohungen gegen den Iran einen Wirtschaftskrieg andeutet.

• Seit dem Rekordhoch im August hat der DAX keine neuen Höchststände mehr erreicht, blieb aber stabil ohne größere Gewinnmitnahmen, wobei das letzte Allzeithoch bei 26.573,60 Punkten lag.

• Der DAX fiel am Donnerstag um 0,42 % auf 25.983,04 Punkte und unter die 26.000er-Marke, da fehlende Anschlusskäufe und belastende Faktoren wie höhere Renditen und Ölpreise die Stimmung drücken.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,06 Prozent höher bei 25.998,95 Punkten.

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Nach vier schwächeren Tagen tritt der DAX am Freitag zunächst nahezu auf der Stelle. In dieser Woche ging es zeitweise um zwei Prozent abwärts. Tags zuvor fing sich der DAX aber bei 25.914 Punkten und konnte letztlich immerhin seine 21-Tage-Linie halten. Damit blieb der kurzfristige Trend trotz Korrektur noch intakt.

DAX-Rekorde im Fokus

Seit der vergangenen Wochenmitte gab es keine neuen Höchststände mehr, es kam aber auch nicht zu nennenswerten Gewinnmitnahmen.

Am 12. August hatte der DAX zuletzt ein Allzeithoch auf Intraday-Basis verzeichnet, als er bis auf 26.573,60 Zähler stieg. Am Freitag darauf erreichte er zum Handelsende bei 26.440,31 Punkten zumindest eine neue Bestmarke auf Schlusskursbasis.

Vorgaben uneindeutig

Die internationalen Vorgaben geben dem DAX keine klaren Impulse. Mit dem japanischen Nikkei 225 und dem südkoreanischen KOSPI entwickelten sich die wichtigsten der technologielastigen asiatischen Indizes in unterschiedliche Richtungen. In den USA hatte am Vortag vor allem der Leitindex Dow Jones Industrial klar nachgegeben und der technologielastige NASDAQ 100 nach dem europäischen Handelsende sein Kursniveau unter dem Strich etwa gehalten.

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Volatile Anleihen sorgen von "geordneten Rückzug"

Auf breiter Front sorgen wieder etwas steigende Renditen der US-Anleihen für Vorsicht. Im Handel ist von Zweifeln am Rückkaufplan des US-Finanzministeriums die Rede, der jüngst für Entspannung bei den Renditen gesorgt hatte. Das laufende Programm - lange Anleihen zurückzukaufen gegen die Ausgabe von kurzen - biete nur eine kurzfristige Lösung. Die Frage sei, ob damit das US-Haushaltsdefizit von über 6 Prozent des BIP und jährliche Zinskosten von rund 1,2 Billionen Dollar wesentlich verringert werden könne, heißt es bei Beobachtern.

Die Analysten der Commerzbank merken außerdem an: "Die Kombination aus steigenden Ölpreisen und erneuter Skepsis hinsichtlich der Fähigkeit des Finanzministeriums, die langfristigen Kreditkosten zu begrenzen, belastet US-Staatsanleihen."

Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activtrades konstatierte einen "geordneten Rückzug" der Anleger, denen die zunehmende Volatilität am Anleihemarkt zu schaffen mache. Damit rücke eine mit Spannung erwartete Auktion von 30-jährigen US-Staatsanleihen in den Fokus: "Bleibt die erhoffte Nachfrage der Investoren aus, dürfte dies den Stress im Bondmarkt weiter verschärfen und den Druck auf den DAX gnadenlos erhöhen", befürchtet der Experte.

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Martina Köhler, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires