Stimmungsumschwung: US-Börsen brechen ein - auch DAX verliert am Donnerstag nach neuem Rekord

DAX aktuell

05.11.26 18:24 Uhr

Die neu erwachte Risikofreude der Anleger nach den Zwischenwahlen in den USA trieb den DAX am Donnerstag über seinen bisherigen Rekordstand, doch dann ging es abwärts.

• Die Wahlergebnisse könnten Einfluss auf die US-Regierungspolitik und Handelspolitik haben, insbesondere im Hinblick auf die Haushaltsverhandlungen.

• Der DAX wurde vor Handelsbeginn bei 26.561 Punkten gehandelt, über dem Rekordwert vom August, und zeigte damit positive Stimmung.

Der DAX hat den Börsentag 0,11 Prozent höher mit 26.449,79 Punkten eröffnet und vergrößerte dieses Plus im Anschluss zunächst noch deutlich. Im Verlauf konnte er bei 26.692,90 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen. Am Nachmittag ist der DAX aber klar in die Verlustzone gefallen und letztlich schloss er 0,43 Prozent schwächer bei 26.325,01 Punkten.

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US-Börsen geben Richtung vor

Nachdem der Dow Jones zunächst noch 0,61 Prozent höher bei 53.679,01 Punkten eröffnen konnte, ist er inzwischen deutlich ins Minus gedreht.

Sogar noch deutlicher gibt zeitweise der technologielastige NASDAQ Composite ab, nachdem er bereits zum Start 0,69 Prozent auf 25.558,11 Zähler verloren hatte. Derzeit bricht er um fast 5 Prozent ein.

Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) hat am Donnerstag am US-Aktienmarkt zu einem Ausverkauf bei Technologiewerten geführt. Bei den Zwischenwahlen am Dienstag hatten die Demokraten die Kontrolle über den Senat und das Repräsentantenhaus übernommen. Damit hatten viele Wähler nicht nur ihren Unmut über die hohen Lebenshaltungskosten oder die Politik von Präsident Donald Trump, sondern auch ihre Ablehnung gegenüber Rechenzentren zum Ausdruck gebracht. Diese sind für die extrem datenintensiven Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz essenziell.

Kritiker der KI-Rechenzentren verweisen unter anderem auf deren hohen Strombedarf, der auch die Energiepreise für die Bevölkerung in die Höhe treiben könnte. Hinzukommen Sorgen wegen Lärm, Luftverschmutzung und Wassermangel sowie die Befürchtung, dass durch die Rechenzentren nur wenige dauerhafte Jobs entstehen.

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Die Demokraten gelten den Chancen von Künstlicher Intelligenz gegenüber als skeptischer als die Republikaner, die sich eher für Deregulierung starkmachen. In Texas hat die designierte Gouverneurin Gina Hinojosa von den Demokraten bereits ein sofortiges Moratorium für den Bau von Rechenzentren gefordert.

Rechenzentren sind ein wesentlicher Bestandteil der KI-Infrastruktur und bestehen aus zahlreichen standardisierten Metallgestellen mit Halbleitern. Sollten die Investitionen in Rechenzentren zurückgehen, hätte dies in den kommenden Jahren massive Auswirkungen auf die Chiphersteller.

Auf Rally nach US-Zwischenwahlen folgen Gewinnmitnahmen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Donnerstag zunächst weiter befreit auf den Erfolg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen reagiert und den deutschen Leitindex auf ein Rekordhoch getrieben. "Die neue Bestmarke ist in erster Linie das Ergebnis der Klarheit und Eindeutigkeit der US-Zwischenwahlen", resümierte Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. "Investoren sollten sich weiterhin vor Augen halten, dass mit den schwelenden Nahostrisiken, Inflations- und Zinssorgen sowie KI-Fragezeichen erhebliche Unsicherheitsfaktoren unter der Oberfläche glimmen", ergänzte der Experte.

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Tatsächlich drehte der DAX am Nachmittag im Sog schwacher US-Börsen ins Minus. An der Wall Street nehmen Anleger nach der Rally vom Vortag Gewinne mit. Zwei Tage nach den wegweisenden Wahlerfolgen der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten brechen an den US-Börsen insbesondere die Papiere aus dem Umfeld der Chipbranche ein, die bis in die jüngste Vergangenheit als größte Profiteure des Hypes um KI gegolten hatten. Belastend wirkt die Furcht vor einer stärkeren Regulierung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI).

Letzte DAX-Rekorde

Seine historischen Höchststände markierte der deutsche Leitindex zuvor zuletzt am 28. August. Das Allzeithoch im Handelsverlauf stand bei 26.618,74 Zählern, das Rekordhoch auf Schlusskursbasis bei 26.569,99 Punkten.

Julia Walter, Melanie Schürmann, Evelyn Schmal, Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net mit Material von dpa-AFX