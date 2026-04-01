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Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise belasten: DAX schwankt um Nulllinie

28.04.26 10:48 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - Stockende Iran-Verhandlungen und hohe Ölpreise bremsen DAX aus | finanzen.net

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt gehen nach dem verhaltenen Wochenauftakt auch am Dienstag weiterhin in Deckung.

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Der DAX begann den Dienstagshandel bei 24.067,91 Punkten um nur 0,06 Prozent tiefer. Im Anschluss schwankt er mit teils kräftigeren Ausschlägen um die Nulllinie.

Verhandlungen zwischen USA und Iran stocken

Stockende Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Ringen um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus sowie die weiterhin hohen Ölpreise hemmen die Investitionsbereitschaft am deutschen Aktienmarkt. Brent-Öl kostet am Dienstagmorgen zeitweise fast 110 Dollar, ungeachtet eines neuen Angebots des Iran, unter Bedingungen die Blockade der Straße von Hormus zu beenden. Ohne eine Öffnung reißen Konjunktur- und Inflationssorgen nicht ab.

Gespanntes Warten auf Notenbanken

Die Notenbankentscheidungen in Europa, den USA und Japan in dieser Woche sind vor diesem Hintergrund von besonderem Interesse.

In Japan blieb der Leitzins unverändert, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Die Zinssitzung mit drei Gegenstimmen in Richtung einer restriktiveren Geldpolitik sei aber ein deutlicher Fingerzeig, dass sich Anleger dort möglicherweise auf eine restriktivere Geldpolitik einstellen müssen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Es werde immer klarer, dass sich die Normalisierung an den Energiemärkten nach hinten verschieben werde.

Am Mittwoch folgt die US-Notenbank (Fed). Für Donnerstag sind dann die Sitzungen der EZB und der Bank of England anberaumt. "Suchen dürften die Anleger nach Hinweisen, ob die bislang abwartende Haltung vieler Notenbanken beibehalten wird oder ob Zinserhöhungen für eine der nächsten Sitzungen signalisiert werden", schrieb Commerzbank-Experte Alexander Krämer.

Neue KI-Sorgen

Indes scheinen sich auch neue Sorgen rund um künstliche Intelligenz am Markt breit zu machen. Händler verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal, der Zweifel an der Monetarisierung von KI-Investitionen befeuere. Dem Bericht zufolge hat OpenAI die eigenen Umsatz- und Nutzerziele verfehlt. Das habe bei Führungskräften des Unternehmens Befürchtungen geweckt, die massiven Ausgaben für Rechenzentren möglicherweise nicht mehr tragen zu können. Auch ein möglicher Börsengang könnte dadurch in Frage gestellt werden.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com