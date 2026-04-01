DAX24.084 -0,2%Est505.860 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8200 +2,5%Nas24.887 +0,2%Bitcoin65.614 -0,6%Euro1,1694 -0,2%Öl110,8 +2,3%Gold4.635 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten
Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Mattel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen: DAX zur Eröffnung kaum verändert

28.04.26 09:05 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Dienstag an der Börse Frankfurt - Stockende Iran-Verhandlungen und hohe Ölpreise bremsen DAX aus | finanzen.net

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt lassen nach dem verhaltenen Wochenauftakt auch am Dienstag weiterhin Vorsicht walten.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
110,89 USD 2,59 USD 2,39%
News
Ölpreis (WTI)
98,51 USD 2,14 USD 2,22%
News
Indizes
DAX 40
24.083,5 PKT -45,5 PKT -0,19%
Charts|News|Analysen

Der DAX beginnt den Dienstagshandel bei 24.067,91 Punkten um nur 0,06 Prozent tiefer.

Verhandlungen zwischen USA und Iran stocken

Stockende Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Ringen um eine Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus sowie die weiterhin hohen Ölpreise hemmen die Investitionsbereitschaft am deutschen Aktienmarkt. Brent-Öl kostet am Dienstagmorgen zeitweise fast 110 Dollar, ungeachtet eines neuen Angebots des Iran, unter Bedingungen die Blockade der Straße von Hormus zu beenden. Ohne eine Öffnung reißen Konjunktur- und Inflationssorgen nicht ab.

Gespanntes Warten auf Notenbanken

Die Notenbankentscheidungen in Europa, den USA und Japan in dieser Woche sind vor diesem Hintergrund von besonderem Interesse.

In Japan blieb der Leitzins unverändert, wie die Bank of Japan am Dienstag mitteilte. Die Zinssitzung mit drei Gegenstimmen in Richtung einer restriktiveren Geldpolitik sei aber ein deutlicher Fingerzeig, dass sich Anleger dort möglicherweise auf eine restriktivere Geldpolitik einstellen müssen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Es werde immer klarer, dass sich die Normalisierung an den Energiemärkten nach hinten verschieben werde.

Am Mittwoch folgt die US-Notenbank (Fed). Für Donnerstag sind dann die Sitzungen der EZB und der Bank of England anberaumt. "Suchen dürften die Anleger nach Hinweisen, ob die bislang abwartende Haltung vieler Notenbanken beibehalten wird oder ob Zinserhöhungen für eine der nächsten Sitzungen signalisiert werden", schrieb Commerzbank-Experte Alexander Krämer.

Neue KI-Sorgen

Indes scheinen sich auch neue Sorgen rund um künstliche Intelligenz am Markt breit zu machen. Händler verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal, der Zweifel an der Monetarisierung von KI-Investitionen befeuere. Dem Bericht zufolge hat OpenAI die eigenen Umsatz- und Nutzerziele verfehlt. Das habe bei Führungskräften des Unternehmens Befürchtungen geweckt, die massiven Ausgaben für Rechenzentren möglicherweise nicht mehr tragen zu können. Auch ein möglicher Börsengang könnte dadurch in Frage gestellt werden.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com, viewimage / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

09:05Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen: DAX zur Eröffnung kaum verändert
09:02DAX: Kraftlose Bullen – Konsolidierung oder Vorbereitung auf den nächsten Schub?
09:02DAX: Kraftlose Bullen – Konsolidierung oder Vorbereitung auf den nächsten Schub?
08:55VW überholt Tesla: ID.3 löst Model Y als Deutschlands häufigstes E-Auto ab
08:35dailyDAX: Fokus auf Überraschungs-Peaks
08:35dailyDAX: Fokus auf Überraschungs-Peaks
08:35dailyDAX: Fokus auf Überraschungs-Peaks
08:14Bayer: Supreme Court ist in Rechtsstreit um Glyphosat-Klagen noch gespalten
mehr