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Stockende Verhandlungen in Nahost: DAX kann Gewinne am Montag nicht halten

27.04.26 17:14 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - Stabilisierungsversuch beim DAX nach neuen Rekordständen in Fernost gescheitert | finanzen.net

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich trotz ins Stocken geratener Verhandlungen im Iran-Krieg zum Wochenstart kurzzeitig in Kauflaune.

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Vorsichtiger Optimismus im US-iranischen Verhandlungspoker mit Blick auf die Straße von Hormus sowie gute Vorgaben von den Überseebörsen stützten den DAX am Montag zunächst. Der Leitindex war 0,28 Prozent höher bei 24.196,43 Punkten in den Handel eingestiegen und konnte sich bis in den Nachmittagshandel in der Gewinnzone halten. Dann ging dem Leitindex die Puste aus und er verliert aktuell etwas an Boden.

In Japan war zuvor der Nikkei 225 auf ein neues Rekordhoch bei 60.903,95 Punkten geklettert, getrieben durch eine von den starken Intel-Zahlen ausgelöste Techrally.

Berichtssaison macht Pause - Geldpolitik rückt in Anlegerfokus

Die Berichtssaison legte am Montag eine Pause ein, in der verkürzten Handelswoche folgen in den kommenden drei Tagen die Unternehmenszahlen dann geballt. Aber auch die Notenbanken haben ihre Sitzungen in die 4-Tagewoche gelegt: die Bank of Japan, die US-Notenbank, die Europäische Zentralbank wie auch die Bank of England. Die Nachrichtendichte verspricht eine spannende Woche.

Verhandlungen zur Straße von Hormus

Laut der US-amerikanischen Nachrichten-Website Axios hat der Iran unterdessen den Vereinigten Staaten ein neues Angebot für die Öffnung der für den globalen Öltransport wichtigen Meeresstraße von Hormus vorgeschlagen. Dies stützt die Märkte etwas, auch wenn der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt. Öl der Nordseesorte Brent kostete zuletzt gut 107 Dollar je Fass.

Trotz Feuerpause: Israel greift Hisbollah an

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben vom Sonntag trotz eines vorübergehenden Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon Infrastruktur der Hisbollah angegriffen. Das Militär erklärte, es habe einen Raketenwerfer, ein Waffenlager sowie militärische Anlagen getroffen und zudem einige Mitglieder der Hisbollah, der vom Iran unterstützten militanten Gruppe, angegriffen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte zuvor das Militär seines Landes angewiesen, massive Angriffe gegen Hisbollah-Ziele im Libanon durchzuführen. US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche eine dreiwöchige Verlängerung des in Washington ausgehandelten Waffenstillstands zwischen Israel und dem Libanon angekündigt.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Melanie Schürmann, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Ralph Orlowski/Getty Images, PhotoGranary02 / Shutterstock.com

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