DAX aktuell

Nach dem Kursrutsch vom Freitag dürften sich die deutschen Anleger auch zu Wochenbeginn weiter aus Aktien zurückziehen.

Der DAX dürfte zu Wochenbeginn an den schwachen Freitag anknüpfen. Nachdem er am Freitag 2,07 Prozent schwächer bei 23.950,57 Punkten ins Wochenende gegangen war, wird am Montag in vorbörslichen Indikationen zeitweise ein weiterer Rückschlag um 0,8 Prozent auf 23.758 Punkte signalisiert.

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Damit droht dem deutschen Leitindex ein Rutsch unter seine exponentielle 200-Tage-Linie. Das langfristige Trendbarometer läuft seit Wochen seitwärts und signalisiert damit die Richtungssuche im DAX - bei starken Ausschlägen in beide Richtungen.

KI-Rally pausiert

In den USA hat die jüngste KI-Rally am Freitag eine Auszeit genommen. Der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 kamen von ihren Rekorden zurück. Der Ölpreisanstieg und das enorm hohe Niveau von Anleiherenditen bremsten die Kauflaune. Diese Faktoren bestimmten am Morgen auch in Asien das Geschehen.

US-Präsident Donald Trump droht erneut dem Iran

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Derweil goss US-Präsident Trump im festgefahrenen Iran-Konflikt wieder Öl ins Feuer. "Für den Iran tickt die Uhr, und sie sollten sich besser SCHNELL bewegen, sonst wird von ihnen nichts mehr übrig bleiben", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. "DIE ZEIT DRÄNGT!" Damit besteht bei den Ölpreisen aktuell wenig Hoffnung auf eine Korrektur.

Berichtssaison flaut langsam ab

Nach der heißen Phase der laufenden Berichtssaison, die laut Claudia Windt von der Landesbank Helaba mit guten Geschäftszahlen die Aktienkurse gestützt hat, werden die Unternehmensnachrichten nun deutlich weniger.

NVIDIA veröffentlicht in der neuen Woche am Mittwoch nach US-Börsenschluss traditionsgemäß als letzter Konzern aus der Gruppe der "Magnificent 7" den Quartalsbericht. Die Erwartungen sind wie immer hoch, die Aktien im Rally-Modus in Rekordhöhen. Die kanadische Bank RBC geht davon aus, dass der KI-Chip-Spezialist den Ausblick auf das laufende Quartal anheben wird. Ansonsten sieht die Unternehmensagenda für die neue Woche recht übersichtlich aus.

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DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau bleibt am deutschen Aktienmarkt bestehen. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Carolin Ludwig, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires