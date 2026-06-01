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Tech-Schwäche, Iran und US-Inflationsdaten: DAX mit Verlusten erwartet

10.06.26 07:34 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX tiefer erwartet - Tech-Schwäche, Iran und US-Inflationsdaten im Fokus | finanzen.net

Eine erneute Eskalation im Iran-Krieg sorgt zur Wochenmitte für Unsicherheit am deutschen Aktienmarkt. Hinzu kommt eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor.

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24.433,1 PKT -183,2 PKT -0,74%
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Der DAX verabschiedete sich am Dienstag 0,74 Prozent leichter bei 24.433,06 Punkten aus dem Handel. Am Mittwoch wird er erneut mit Verlusten erwartet.

Die Lage an den Weltbörsen bleibt am Mittwoch von Unsicherheit geprägt. Eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg dürften die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Verbraucherpreisdaten neu ins Risiko zu gehen.

KI-Bewertungen werden hinterfragt

Wie die Commerzbank am Morgen schrieb, wurden am Vorabend in New York vor mehreren Mega-Börsengängen weiterhin die Bewertungen von KI-Profiteuren hinterfragt. Dies zeigte sich dann auch in Asien mit erneuten Kursverlusten, die von Japan über Taiwan bis Südkorea reichten. Unsicherheit bringt auch, dass sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen über ein Kriegsende erneut gegenseitig angegriffen haben.

Eskalation im Iran-Krieg

Als Reaktion auf den Abschuss eines US-Militärhubschraubers bombardierte das US-Militär im Iran Luftabwehranlagen, Bodenkontrollstationen und Radaranlagen im Bereich der Straße von Hormus. Teheran griff daraufhin laut iranischen Medien US-Stützpunkte in der Golfregion und in Jordanien an, unter anderem mit ballistischen Raketen. Kuwaits Luftabwehr war laut Armeeangaben im Einsatz.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Der Abstand zum Rekordniveau wird für den deutschen Aktienmarkt derzeit nicht kleiner. Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern aus dem Handel gegangen, was zudem einen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Martina Köhler, Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX und Dow Jones Newswires

Bildquellen: Stonel / Shutterstock.com, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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